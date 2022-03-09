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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عقد الملتقى الأول لمكتبات جامعة حلوان .. اليوم

الملتقى الأول لمكتبات
الملتقى الأول لمكتبات جامعة حلوان

يعقد اليوم الأربعاء تحت شعار خدمات المكتبات الجامعية المبتكرة والذكية، الملتقى الأول لمكتبات جامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى قائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

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ويتم عقد الملتقى من خلال بروتوكول التعاون بين قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان والإدارة العامة للمكتبات للتعريف بأحدث الاتجاهات فى مجال المكتبات وتبادل الخبرات والتشارك المعرفى ومناقشة التحديات والمعوقات وسبل حلها.

يعقد الملتقى الأول برئاسة الدكتور عماد عيسى رئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة حلوان وتحت إشراف سحر محمد بهى الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

يناقش المتلقي جلسات حوارية لمناقشة طرق تطبيقات استراتيجيات التفكير الإبداعي فى خدمة المكتبات والمعلومات، ويناقش أيضاً الاتاحة الرقمية للمعلومات لذوي الهمم.

بالإضافة إلى مناقشة موضوع التقنيات والخدمات المستندة إلى الموقع الجغرافيا واستثمارها فى مؤسسات المكتبات والمعلومات.

وفى نهاية الملتقى يعقد جلسة حوارية لمناقشة الفرص والتحديات بمكتبات جامعة حلوان.

الملتقى الأول لمكتبات جامعة حلوان
Jobs Education خدمات المكتبات الجامعية مكتبات جامعة حلوان جامعة حلوان الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث كلية الاداب

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