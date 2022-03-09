غدا.. إغلاق باب الالتماسات على نتائج الامتحانات بـ"ألسن عين شمس"

قال الدكتور ناصر عبد العال وكيل كلية الالسن لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الاول لجميع فرق مرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة لأقسام اللغات الإنجليزية والفرنسية و الصينية والروسية والإيطالية والإسبانية والألمانية، وذلك على نظام جامعة عين شمس الالكتروني UMS.

وأشار الدكتور ناصر عبد العال إلي أنه تم فتح باب الالتماسات لطلاب دور يناير 2022 لشعبة عربي ولغات لافتا إلى أن آخر موعد للتقدم للالتماسات يوم الخميس 10 مارس 2022 .

وأوضح وكيل كلية الالسن جامعة عين شمس أنه يمكن للطلاب التقدم بالالتماسات عن طريق الصفحة الخاصة بكل طالب علي المنصة الالكترونية ums.

كما استضافت كلية الألسن بجامعة عين شمس، ورشة العمل الثانية التى يعقدها مركز التوظيف بالجامعة، في أطار الاستعداد لملتقى التوظيف الذي تنظمه جامعة عين شمس يوم ١٩ مارس المقبل، وحاضر بالمحاضرة أحمد صلاح مرشد التعليم المهني بالمركز، بحضور عدد كبير من طلاب الكلية.

وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن سوق العمل أصبح اليوم يشهد تطور كبير من حيث المتطلبات الفنية والتعليمية وأيضًا الخبرات الشخصية للطلاب، و أضافت أن سوق العمل يرحب بخريجي كلية الألسن حيث يمكنهم شغل الكثير من الوظائف المتنوعة في مختلف المجالات، وفي هذا الإطار تعمل كلية الألسن بكامل طاقتها على إعداد خريج متميز و لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضحت أن إدارة جامعة عين شمس، تقوم من خلال مركز التوظيف بتنظيم ملتقى التوظيف السنوي بحضور أكبر عدد ممكن من الشركات المحلية والعالمية لتوفير أكبر فرص ممكنة من العمل للخريجين والتدريب للطلاب، كذلك الوقوف على أحدث متطلبات الشركات و قطاع الأعمال، وتوفيرها لإعداد خريجين على المستوى المطلوب.

وخلال ورشة العمل تناول أحمد صلاح، مرشد التعليم المهني بالمركز، كيفية التحضير لملتقى التوظيف لتحقيق الاستفادة القصوي من الحدث، وكيفية كتابة السيرة الذاتية.