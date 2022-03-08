رئيس جامعة عين شمس يتابع تحضيرات الملتقى الوظيفي 2022

ينطلق السبت ١٩ مارس

قام الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بزيارة لمركز التوظيف بالجامعة للوقوف علي اخر مستجدات الاعداد للملتقى الوظيفي لجامعة عين شمس ٢٠٢٢، والذي سيعقد يوم السبت الموافق ١٩ مارس الجاري من الساعة التاسعة والنصف صباحا ويستمر الملتقى حتى الساعة السادسة مساءا.

حيث استعرض فريق المركز الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالملتقي الوظيفي الذي سيضم كبرى الشركات في المجالات المختلفة بهدف خدمة طلاب السنة الثالثة والرابعة والخريجين بمختلف الكليات لإيجاد فرص عمل وتدريب مرتبطة بمجالهم.



كما سيتضمن الملتقي عددا من المحادثات المهنية التي يقدمها لفيف مسئولي الشركات العالمية والمحلية

وفي هذا الإطار، ينظم مركز التوظيف عددا من الورش التحضيرية لتجهيز الطلاب لحضور الملتقى من خلال إعداد سيرتهم الذاتية وكيفية التعامل مع ممثلي الشركات بالملتقى.



يأتي هذا في إطار سعي جامعة عين شمس كجامعة رائدة ضمن كبرى الجامعات المصرية لتوفير أفضل الفرص لطلابها وخريجيها بالسوق المصري.

جدير بالذكر ان الملتقى سيعقد بساحة جراج كلية التجارة بشارع الخليفة المأمون بالعباسية.

ويمكن للطلاب والخريجين التسجيل للدخول عن طريق

https://asucc.icareerhub.com/ain_shams_university

للطلاب والخريجين برجاء اختيار student/alumni

للتسجيل كشركة برجاء اختيار employer



ولمتابعة آخر أخبار الملتقى على صفحة المركز

https://www.facebook.com/AinShamsCareerCenter/?ti=as