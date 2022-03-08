عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل بر الوالدين ينتهي بوفاة الأب أو الأم؟.. داعية يجيب

بر الوالدين
بر الوالدين

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن من أحب الأعمال إلى الله في التعامل مع الأشخاص، هو بر الوالدين، فهذا العمل ينبغي على الأبناء أن يلتزموا به ففيه الخير الكثير.

بالفيديو.. داعية إسلامي: بر الوالدين أفضل من الجهاد

خطيب المسجد الحرام: لا براءة من اللؤم والسوء للمتهاون في بر الوالدين


وأضاف الداعية الإسلامي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن البعض يظن أن بر الوالدين ينتهي بوفاة الأب أو الأم، مؤكدا أن البر لا ينقطع أبدا للوالدين.

وأشار إلى أن باب بر الوالدين حتى بعد وفاتهما ما يزال مفتوحا، حيث جاء رجل من بني سلمةَ لرسول الله فقال: يا رسول الله، هل بقي مِن برِّ أبويَّ شيءٌ أبَرُّهما به بعد موتهما؟ فقال: "نعم، الصلاةُ عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذُ عهدِهما من بعدهما، وصلةُ الرحم التي لا تُوصَلُ إلا بهما، وإكرامُ صديقِهما" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لمن كان يبر والديه في حياتهما، ولمن لم يكن يبرهما.


وتابع: أي يجب على الشخص حتى بعد ممات والديه أن يدعو لهما ويستغفر لهما وينفذ الوصايا الخاصة به، ويبر الشخص أصدقاء والديهما، وذلك من أعلى أنواع البر وخاصة الصالحين منهم.

بر الوالدين بعد الوفاة
 

قال الشيخ أحمد ممدوح، أحد علماء الأزهر الشريف، إن قضية البر لا تنتهي بانتهاء حياة الأب والأم، معقبا: "بر الآباء والأمهات أثناء حياتهم فرض على المسلم".

وأضاف "الشيخ أحمد ممدوح" خلال حواره ببرنامج "بنت البلد" المذاع على قناة "صدى البلد2" تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"،: "الإنسان البار الحقيقي هو البار بوالديه أثناء حياتهم وبعد مماتهم"، مردفا: "الصدقة فضل كبير لمن ينفقها لوجه الله عز وجل".


وأشار إلى أن الفقر بعد البخل مباشرة، والغنى بعد الجود مباشرة، مؤكدا أن "البعض يغفل عن فضل الصدقة وإخراج المال، وإذا أراد الإنسان أن يحقق الله له ما يريد أو ضاق عليه أمر فى حياته فعليه أن يتصدق، حيث إن الصدقة مفتاح لفك الضيق والكرب".

 

وأوضح: "التجارة مع الله تجارة رابحة وليس بها أي خسارة"، لافتا إلى أن: "أي تجارة في الدنيا معرضة للخسارة والربح إلا التجارة مع الله، فيها مكاسب كثيرة ومضاعفة".

 


 

بر الوالدين بعد الوفاة بر الوالدين الشيخ رمضان عبد المعز أحب الأعمال إلى الله الأبناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

هنغرق الأسواق سلع..الحكومة تزف بشرى:أسعار القمح والبترول لن تظل عند هذه الارتفاعات

حالة الطقس.. أمطار غزيرة خلال ساعات تصل إلى القاهرة والدلتا

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

رقم فلكي.. الذهب يُلامس 2070 دولارًا للأوقية مع حظر بايدن للنفط الروسي

البيض الأورجانيك |كيف يتم إنتاجه وماهو سعره بالأسواق؟

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

ترشيحاتنا

بملابس مكشوفة من الأسانسير.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بإطلالتها

الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية في حي الطريف التراثي بالعاصمة الرياض

في اليوم العالمي للمرأة.. تبرئة نساء تم تعذيبهم حتى الموت بسبب السحر

الهلال يحسم قمة الدوري السعودي لصالحه بثنائية في شباك الاتحاد

الثاني.. عمرو السولية يسجل هدفا عالميا للأهلي في مرمى شباك بيراميدز

الاحتفال بذكرى ثورة 1919.. «أبو شقة»: نفي أقطاب الوفد كان الشرارة التى أشعلت ثورة المصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفراخ ناجتس بوصفات متنوعة وبأشكال شهية للأطفال

دنيا تانية.. حكاية مشهد انفعالي كلف ليلى علوي خياطة 9 غرز.. صور

مطار القاهرة يستقبل وفود المعتمرين المغادرين إلى الأراضي المقدسة.. صور

31 عملا دراميا .. تعرف على الخريطة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2022

فيديو

عاشت أغرب قصص زواج.. لماذا كرهت سميحة أيوب الرجال وادعت الجنون؟.. فيديو

بدأت بمظاهرة.. سر اختيار 8 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة

أمن الخليج والمستجدات الإقليمية.. تفاصيل زيارة السيسي للسعودية ولقاء الملك سلمان “فيديو”

ابنة بوتين لويزا روزوفا تغلق حسابها على مواقع التواصل .. تفاصيل .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ