عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب المسجد الحرام: لا براءة من اللؤم والسوء للمتهاون في بر الوالدين

خطيب المسجد الحرام
خطيب المسجد الحرام

قال الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه لا براءة من اللؤم والسوء لمن تهاون في بر الوالدين ، وإنه لا أقبح فيه بين الناس من حور بعد كور، ولا من نقض بعد غزل.

لا براءة من اللؤم والسوء

وأضاف «الشريم» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أنه لا أشد مضاضة فيه من نكران تجاه جميل، ولا غدر تجاه وفاء، ولا غلظة تجاه رحمة، ولا عقوق تجاه بر، منوهًا بأن  بر الوالدين هو باب من أبواب الجنة مشرع للإحسان إليهما .

وتابع: ومصاحبتهما في الدنيا بالمعروف والبذل وخفض جناح الذل لهما بالرحمة ،  بل إنه لا أخسر من امرئ يفتح له باب من أبواب الجنة فيأبى ولوجه بمحض إرادته، بل يقف دونه مستنكفا ثم يستدير ليجعله وراءه ظهريا، نائيا بنفسه عن ولوج ما فيه سر فلاحه وسعادته في دنياه وأخراه.

الأبوين هما للأولاد في مهامة دنياهم

وأوضح أن الأبوين هما للأولاد في مهامة دنياهم: كالشمس والقمر، بهما يستضيؤون دروبهم، ويؤونسون وحشتهم، ويستلهمون سلوتهم، لما قال يوسف لأبيه عن رؤياه : « إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ» الآية 4 من سورة يوسف.

سعادة المرء في دنياه

وواصل : فكأن الأب شمس؛ لما يبذله من الكدح والكسب لولده في النهار، و كأن الأم قمر لما توليه من سهر له وشفقة عليه في الليل، مشيرًا إلى أن سعادة المرء في دنياه أن يدرك أبويه على قيد الحياة لينهل من معين برهما ويرتوي من كيزان حنانهما، ويستظل بفيء رضاهما، فهما جناحاه في جو الدنيا وزخرفها الفانية، وهما موئله الحاني حين تعترضه مواجع الحياة وأكدارها,

ونبه إلى أن الشيب الذي يراه وخط أبويه إنما يلخص له قصة النعيم الذي يعيشه في حاضره، إنهما من شقيا ليسعد، ومن نصبا كي يستريح، إنهما ليسهران لأجل أن يرقد، ويخافان ليطمئن، وترتعد فرائصهما، ويحتبس دمعهما حين يخرج فلا يرتد إليهما الأمن إلا حين عودته، لافتًا إلى أن الأبوين هما من يبكيان ليبتسم أولادهما، وهما من يحزنان ليفرح أولادهما، وهما من يشقيان ليسعد أولادهما، إنهما اللذان يجوعان ليشبعوا، ويعطشان ليرتووا، 

الشريم سعود بن إبراهيم الشريم خطيب المسجد الحرام إمام و خطيب المسجد الحرام خطبة الجمعة من المسجد الحرام بر الوالدين

ترشيحاتنا

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

وزير الأوقاف: إتقان اللغة العربية شرط وأساس عمل المفتي والمفسر والمجتهد

حكم هجر الأخت المؤذية .. دار الإفتاء تجيب

آخرهم زوج نجلاء بدر ومحمود المهدي.. أزواج الفنانات يثيرون جدلا بتصريحاتهم |فيديو

البيت الأبيض ردا على روسيا: لا حوار حول الأمن الأوروبي دون حلفائنا

10 ملايين ريال.. تفاصيل تعاقد الاتحاد السعودي مع عبدالرزاق حمدالله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصل حد الصقيع.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار على هذه المحافظات خلال ساعات

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

تصل للسجن المؤبد.. تعرف على عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا

وفاة الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم

درجة الحرارة 6 وأمطار بالقاهرة والمحافظات.. تحذيرات من طقس الـ 48 ساعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كواليس أقوى حفلات تامر حسني بالمنارة.. لافتات بمطالب خاصة.. والرد على هواتف المعجبين| صور

شاهد.. تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بالمنارة

هولاند يحمي حبيبته.. لماذا اكتسح سبايدر مان ايرادات إيطاليا وكامل العدد في مصر لأسابيع؟

برقصة مايكل جاكسون.. تامر حسني يشعل حفله بالمنارة

فيديو

فيديو جراف.. كيف استغل عالم مصري الطاقة الشمسية لإنقاذ الإسكندرية من الغرق

كيف دعم نجوم الفن شيرين عبدالوهاب بعد حلاقة شعرها وطلاقها من حسام حبيب

فيديو جراف.. لماذا استبعد الفيفا صلاح ومحرز وحكيمي من تشكيلة The Best ؟

فيديوجراف| 10 سم.. أمريكي يتفوق على سيدة في سعة فمه ويدخل جينيس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ