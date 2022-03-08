على رأسهم الإسماعيلي .. ميدو يحذر 3 أندية من الهبوط

حذر أحمد حسام ميدو 3 فرق من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، مشددا على أن إيسترن كومباني وطلائع الجيش تحسن أدائهما بشكل كبير.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"صراع الهبوط يشمل فريقان مميزان طلائع الجيش وإيسترن كومباني، ولكن المقاولون العرب وغزل المحلة والإسماعيلي لابد من إنقاذ أنفسهم، ويعملون على حل أزماتهم بشكل سريع، مع ظهور طلائع الجيش وإيسترن كومباني بشكل مميز".



أضاف: "الدوري مازال مشواره طويل أعلم ذلك جيدا، ولكن فجأة إذا لم تقم بحل مشاكلك واستمريت في فقد النقاط ستجد نفسك في دوري الدرجة الثانية" .



وختم حديثه قائلا: "هدف عبد الكبير وادي لاعب سموحة في مرمى سيراميكا رائع، وباسم مرسي أصبح خبيرا في ركلات الجزاء".