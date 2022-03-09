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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لبنان.. سيرين عبد النور بـ ماكياج ناعم على إنستجرام

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، فيديو جديدا، وقامت بنشره عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة وساحرة.

تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور

وظهرت سيرين عبد النور، بقميص باللون الأبيض بتصميم الأوفر سايز بأكمام طويلة، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وجريئة.
 

 

 

وتألقت سيرين عبد النور بتسريحة شعر ناعمة وانسيابية وقامت بتركه  منسدلا على وجهها وظهرها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وأكملت سيرين عبد النور إطلالتها بوضع لمسات ناعمة من الماكياج، واكتفت بوضع أحمر شفاه باللون الروز المات مع الماسكرا والآي لاينر، و السموكي أيز بإختيار ألوان أي شادو ناعمة وجذابة تبرز  من جمال عينيها .


 


ولم تتكلف  سيرين عبد النور في ارتداء الأكسسوارات؛ حيث اكتفت الظهور بإطلالة أنثوية ناعمة.

نشأة سيرين عبد النور

سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

ولدت سيرين في العبادية قرب بيروت سنة 1977 من عائلة مسيحية، ودرست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.
 مسيرة سيرين عبد النور

كان أول عرض أزياء تشارك فيه الفنانة سيرين عبد النور بملابس خاصة بموسم "عيد الميلاد" لعدد من مصممي الأزياء منهم زهير مراد، وظهرت في إعلان لأحد مساحيق الغسيل، جرى تصويره في لبنان ليعرض في السعودية، وفي عام 1994 شاركت كموديل في كليب الفنان جورج وسوف لأغنية "كلام الناس".
وفي بداية عام 1998 بدأت بالظهور في محطة LBC كممثلة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية، وفي عام 2002 انتخبت سيرين كأحسن موديل من خلال منافسة ضخمة. 

وفي عام 2003 حصلت علي أول بطولة لها من خلال مسلسل ابنتي، وفي 2004 بدأت في شق طريقها نحو الغناء، وأصدرت أول ألبوم لها بعنوان ليلة من الليالي.

وذاع صيت سيرين عبد النور في مصر والعالم العربي منذ فيلم "رمضان أبو العلمين حمودة" مع الفنان محمد هنيدي، حيث كان أول فيلم من بطولتها سنة 2008.

وفي نفس السنة ظهرت كضيفة شرف في فيلم دخان بلا نار الذي تم تصويره في بيروت وكان بإنتاج مشترك لبناني مصري، يقول الناقد محمد حسن حجازي عن دورها في الفيلم"تزين الفيلم سيرين عبد النور، بجمال خاص جدًا رغم حضورها كضيفة شرف كرمى لفيلم لبناني".

تراوحت أدوارها بين المسلسلات والأفلام وعادت في 2009 للشاشة اللبنانية بدور البطولة في الأدهم مع أحمد عز، و دخلت السينما المصرية من أبوابها العريضة حينما شاركت في فيلم المسافر مع النجم العالمي عمر الشريف الذي أنتجته وزارة الثقافة.

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