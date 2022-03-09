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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة عبر إنستجرام

أنغام تحتفل بيوم المرأة العالمي : «كلي فخر بمصريتي وعروبتي»

انغام
انغام

حرصت الفنانة أنغام، على الاحتفال بيوم المرأة العالمى، عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام".


وشاركت أنغام، جمهورها ومتابعيها، صورة لها علقت عليها قائلة: "امرأة.. أم.. أخت.. كلى فخر بمصريتى وعروبتى.. يوم المرأة كل عام وكل سيدة بفخر وخير"، ولاقى المنشور تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين. 


وتستعد أنغام، خلال أيام لإحياء حفل عيد الأم فى دار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الإثنين 21 مارس الجارى، بالمسرح الكبير.


ومن المقرر أن تقدم أنغام عددا من أشهر أغنياتها أبرزها "حالة خاصة جدا"، "أساميك الكتيرة"، "ياريتك فاهمنى"، "سيدى وصالك"، "هو نفس الشوق"، "أنا بعته كتير"، "هتشتاقوا"، "نفضل نرقص"، "بتوصفنى" "عمرى معاك"، "حتة ناقصة"، "أكتب لك تعهد"، "عرفها بيا"، "مهزومة" وغيرها من الأغنيات.

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IMG_٢٠٢٢٠٣٠٨_١٨١٦٤٥
أنغام احتفال يوم المرأة العالمي الفنانة انغام دار الاوبرا المصرية

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