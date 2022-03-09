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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة القاهرة تشارك في فعاليات المعرض والملتقى الدولي للجامعات والمنح والتدريب

صدى البلد

تشارك جامعة القاهرة في فعاليات المعرض والملتقى الدولي للجامعات والمنح والتدريب EDUGATE، تحت رعاية وزيرى التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالشراكة مع اتحاد الجامعات العربية، في دورته العاشرة خلال الفترة من 8 إلي 10 مارس الجاري، وذلك في إطار حرص الجامعة على الارتقاء بالعملية التعليمية، وتأكيد مواكبتها لأحدث النظم والبرامج التعليمية التي تتفق مع المعايير العالمية في مختلف التخصصات، والتوعية بالتخصصات والبرامج الدراسية الواعدة في سوق العمل المحلية والدولية، وإتاحة فرص تعليمية أكبر بها.

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وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المعرض والملتقى الدولي للجامعات والمنح والتدريب  EDUGATE، يمثل معرضًا تعليميًا له دور فعال في الترويج للتعليم العالي ومؤسساته المختلفة، وتوفير فرص تعليمية أكبر بها، وإثراء التجربة التعليمية للطلاب، ومساعدتهم في تحديد دراستهم الجامعية ومستقبلهم، من خلال إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على تفاصيل برامج الجامعات ونظم الدراسة بها، وإمكانية التواصل مع ممثلي هذه الجامعات، بالاضافة إلى عقد العديد من المحاضرات والندوات التعريفية بالبرامج الدراسية المُتاحة.

 

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تقدم نموذجًا لنظام التعليم الجامعي العالمي المتميز ودخلت عصر جامعات الجيل الرابع، من خلال مواكبة أحدث نظم التعليم التي تقوم على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية، وعقد اتفاقيات درجات علمية مشتركة مع جامعات أجنبية وعالمية مرموقة، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير كليات لوظائف المستقبل، ومن أهمها إنشاء أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشروع إنشاء عدة كليات بجامعة القاهرة الدولية، من بينها كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكلية علوم الطاقة الجديدة والمتجددة، وكلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، وأكاديمية للطيران.

 

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة خلال مشاركتها في المعرض والملتقى الدولي للجامعات والمنح والتدريب EDUGATE، تعرض البرامج الدراسية والخدمات التعليمية التى تقدمها فى كل ما يخص منظومة التعليم العالى، موضحًا أن الجامعة استحدثت ما يزيد على 75 برنامجًا دراسيًا بمرحلة البكالوريوس والليسانس في عدد من الكليات بنظام الساعات المعتمدة والتعليم الإلكتروني المدمج، ونحو 150 برنامجًا بمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة والتعليم الإلكتروني المدمج والنظام الأوروبي، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالتوسع في برامج التخصصات الحديثة والبينية ووظائف المستقبل، بما يلبي احتياجات كافة الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل العالمي بدرجة كبيرة من الكفاءة.

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