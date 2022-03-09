أحد أبطال القوات المسلحة يروي تجربته الباسلة أثناء الدفاع عن أرض الوطن|شاهد

روى المقدم حسين مجدي، أحد أبطال القوات المسلحة، تجربته الباسلة أثناء الدفاع عن أرض الوطن قائلاً: "اسمحولي أكلمكم النهارده عن تجربة مقاتل وكان قريب أوي من أنه ينال مكانة الشهيد"، مُعقبًا:"في يوم تم تكليفي بقيادة مجموعة من زمايلي الأبطال للهجوم على بؤرة إرهابية والقضاء على جميع العناصر التكفيرية الموجودة فيها".

وأضاف خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد: "وبعد تخطيط جيد جدًا وعزيمة رجالة أبطال إننا منسبش شبر واحد على أرض سيناء غير لما نطهره من العناصر التكفيرية وبفضل ربنا وبفضل مستوى التدريب الراقي قدرنا نفاجئ العناصر الإرهابية في أماكنهم".

وأكمل: "وكان قتال شرس جدًا باستخدام جميع أنواع الأسلحة وكل طلقة كانت بتمر فوق رؤسنا كانت بتقوينا وبتخلينا أكتر صلابة وأثناء القتال وإنما بأمن أحد زمايلي اللي كان التعامل عليه شديد أصبت بطلقة في الصدر ووقعت على الأرض وساعتها حسيت بنزيف شديد ولكني لم استسلم واستمريت في القتال مع زمايلي".

وأكد: "الإصابة هى أغلى وسام للمقاتل بعد الشهادة العقيدة الثابتة هى اللي بتحركنا وبتتحكم في أفعالنا"، متابعًا: "احنا هنفضل على العهد دايمًا مكملين".





وفي سياق متصل، تحتفل مصر اليوم 9 مارس من كل عام، بذكرى يوم الشهيد، تخليدًا لذكرى شهدائها الأبرار، وتخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض.

وفي يوم الشهيد المصري، نسلط الضوء على أهم وأبرز رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا في سبيل الدفاع عن تراب وطنهم.

أول قائد عسكري مصري، شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، ويعتبر واحدًا من أشهر العسكريين العرب في النصف الثاني من القرن العشرين.

وشارك عبدالمنعم رياض في الحرب العالمية الثانية ضد الألمان والإيطاليين بين عامي 1941 و1942، وشارك في حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي عام 1956، وحرب 1967، كما أنه أشرف على الخطة المصرية لتدمير خط بارليف، خلال حرب الاستنزاف.

توفي رئيس أركان حرب يوم 8 مارس، عن عمر يناهز الخمسين عاما، حينها أراد أن يتواجد بنفسه بين أبنائه في الجبهة، ليراقب عن قرب نتائج المعركة، فتقدم لزيارة أكثر المواقع تقدمًا، ولكن فجأة انهالت نيران القوات الإسرائيلية على الجبهة، وتحديدًا المكان الذى كان يقف فيه وسط الجنود، وانفجرت إحدى دانات المدفعية بالقرب من الحفرة وتوفي متأثرًا بجراحه نتيجة للشظايا القاتلة.

وقد نعاه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر.