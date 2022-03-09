اليوم.. عزاء شقيق أحمد عبد العزيز بمسجد آل رشدان في مدينة نصر

يقام مساء اليوم، الأربعاء، عزاء شقيق الفنان أحمد عبد العزيز بمسجد آل رشدان خلف قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، الساعة الثامنة مساءً.

وتوفي مساء أمس، الثلاثاء، المحاسب يحيي شقيق الفنان أحمد عبد العزيز، وحددت أسرة الراحل ظهر اليوم لتشييع جثمانه من مسجد ال رشدان.

أحمد عبد العزيز في رمضان

ونشر الفنان حمادة هلال، صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد "المداح أسطورة الوادي" المقرر عرضه في رمضان 2022.

وظهر حمادة هلال، في الصور التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"بصحبة كمال أبو رية وأحمد عبد العزيز وعلق كاتباً: "الأستاذ كمال أبو رية والأستاذ أحمد عبد العزيز من أهم نجوم الدراما المصرية، منورين مسلسل المداح".

وكان الفنان أحمد عبد العزيز نفى منذ فترة شائعة بيعه منزله، وأكد أن كل ما تردد عن ذلك أمر غير صحيح.