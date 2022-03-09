شهداء بلدنا.. القوات المسلحة تستعرض تضحيات وبطولات خير أجناد الأرض

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وقائع الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثون والتي نظمتها القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع أغنية بعنوان "شهداء بلدنا" استعرضت فيه بطولات وتضحيات رجال وأبطال القوات المسلحة.

وفي التاسع من مارس من كل عام، تحي مصر ذكرى "يوم الشهيد"، وذلك اعترافًا بجميل وفضل شهدائنا الأبرار، وهو ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى عام 1969، حينما ضرب أروع الأمثال في الفداء والتضحية من أجل حماية الوطن.

فقد توجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق للجبهة، فى اليوم الثانى لحرب الاستنزاف، ليتابع بنفسه وفي الصفوف الأمامية، القوات المصرية.

وفي 9 مارس عام 1969، استشهد الفريق أول عبد المنعم رياض ليضرب المثل في الشرف والتضحية وليسجل التاريخ واحدة من أروع وأعظم قصص البسالة والشجاعة والفداء من أجل الوطن وليحفظ له التاريخ أيضا هذا الموقف العظيم.