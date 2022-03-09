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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد أسبوعين على زواجها.. حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز و
دنيا عبد العزيز و زوجها

دوماً ما تشغل حياة النجوم وتفاصيلهم، متابعيهم الذين يتفاعلون مهم على مواقع التواصل الإجتماعي، وخاصة في أمور الزواج والطلاق التي تصبح أخبارا سريعة الانتشار في الوسط الفني يعقبها حالة من الجدل أو تصدر التريند بسبب زواج النجوم وطلاقهم بشكل سريع، وهو نفس الأمر الذي شغل المتابعين خلال الأيام الماضية بعد انتشار خبر طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز

طلاق دنيا عبد العزيز شائعة متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، بشكل مفاجئ وتم تداولها بعد أن مر أسبوعان فقط على زواج دنيا عبد العزيز، حيث عقدت قرانها في 22 فبراير الماضي أي لم يمر شهر على عقد القران، وبدأ المتابعون يتداولون خبر طلاق دنيا عبد العزيز . 

دنيا عبدالعزيز

زواج دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز تزوجت من مهندس معماري يدعي مصطفى كامل وهو من خارج الوسط الفني، وجمعتهما علاقة صداقة قوية منذ 12 عام، وتوًجت الصداقة بقصة حب وزواج بين المهندس والفنانة . 

وتم عقد قران دنيا عبد العزيز داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء من داخل الوسط الفني بعد فترة طويلة من التحضيرات، وقد بكت دنيا عبد العزيز أثناء عقد القران بعدما تذكرت والدتها التي توفيت منذ حوالي عام . 

واختارت دنيا عبد العزيز إقامة الحفل في وقت مبكر بسبب رفض الفنادق استقبال الحفلات في القاعات المغلقة ليلًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

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شخصية جديدة.. دنيا عبد العزيز تتحدث عن دورها في "ملف سري".. فيديو

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أجمل عروسة.. شاهد| دنيا عبد العزيز تشارك صورا من زفافها

زواج دنيا عبدالعزيز

حقيقة طلاق دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز نشرت صور من حفل زواجها على حسابها على انستجرام لتشارك جمهورها أسعد لحظاتها، لكنها لم تعلق تماماً على شائعة طلاقها التي تم تداولها مؤخراً، وهو ما يعد في حد ذاته نفي وعدم اهتمامها بما يُشاع من أخبار زائفة على مواقع التواصل الإجتماعي . 

المصادر المقربة من الفنانة نفت شائعة طلاق دنيا عبد العزيز بعد أسبوعان من زواجها، حيث أكد المقربون في تصريحات صحفية عدة، أن دنيا عبد العزيز ستقيم حفل زفاف بعد عيد الفطر، أي بعد حوالي أقل من شهرين . 

زواج دنيا عبد العزيز 

مشوار دنيا عبد العزيز

ولدت دنيا عبد العزيز في سوريا لأب مصري وأم من أصول سورية أردنية،و بدأت مشوارها الفني منذ أن كانت طفلة عندما كانت تعيش في الكويت، وفي إحدى زيارات الممثلة دلال عبد العزيز لوالداتها، عرضت عليها القيام بأداء دور صغير في فيلم "صراع الزوجات" للمخرجة نعمات رشدي وكانت حينئذ طفلة في العاشرة من العمر.

 وعندما جاءت العائلة إلى القاهرة قامت دنيا بأداء تمثيلي رائع لطفلة في سنها سرعان ما التقط هذه الموهبة ممدوح الليثى وعرض على دنيا أداء دور في فيلم "أحوال شخصية" للمخرج شفيق شامية، ثم "الجراج" حيث قامت بأداء دور ابنة نجلاء فتحي باقتدار وحصلت على جائزة الأداء، ثم قررت الالتحاق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج.

دنيا عبد العزيز 

ملف سري.. أخر أعمال دنيا عبدالعزيز

وتحدث الفنانة دنيا عبد العزيز، عن دورها في مسلسل "ملف سري"، المقرر عرضه في رمضان 2022.، وقالت "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "شخصية جديدة اسمها أمنية، وهي أحد الشخصيات الرئيسية في العمل"، لافته: "مبسوطة من العمل لأنه مميز".

واضافت: "هناك اختلاف كبير في العمل، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم"، موضحه: "الشخصية هتكون مختلفة وهتعجب الجمهور".

وأشارت: "إيقاع ورق المسلسل رائع ولا توجد رتابة أو ملل، فضلا عن كمية الأحداث والأكشن والدراما، وكنت حاسة إني بنهج وأنا بقرأ الورق".

دنيا عبد العزيز و زوجها
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