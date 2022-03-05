شخصية جديدة.. دنيا عبد العزيز تتحدث عن دورها في "ملف سري".. فيديو

تحدث الفنانة دنيا عبد العزيز، عن دورها في مسلسل "ملف سري"، المقرر عرضه في رمضان 2022.

وقالت "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "شخصية جديدة اسمها أمنية، وهي أحد الشخصيات الرئيسية في العمل"، لافته: "مبسوطة من العمل لأنه مميز".

واضافت: "هناك اختلاف كبير في العمل، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم"، موضحه: "الشخصية هتكون مختلفة وهتعجب الجمهور".

وأشارت: "إيقاع ورق المسلسل رائع ولا توجد رتابة أو ملل، فضلا عن كمية الأحداث والأكشن والدراما، وكنت حاسة إني بنهج وأنا بقرأ الورق".