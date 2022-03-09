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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات سيارة مازدا CX-60 الجديدة موديل 2022.. صور

سعر ومواصفات سيارة
سعر ومواصفات سيارة مازدا CX-60 الجديدة موديل 2022

تعتبر Mazda CX-60 الجديدة سيارة دفع رباعي جديدة مهمة للشركة اليابانية حيث تتصدر مجموعتها، وتمثل خطوة تغيير من حيث فلسفة التصميم، وتحديد المواقع والأهم من ذلك انها تعمل بالطاقة الكهربائية مما يجعلها صديقة للبيئة.

سعر ومواصفات سيارة مازدا CX-60 الجديدة موديل 2022

وصلت سيارة مازدا CX-60 إلى قمة التشكيلة الأوروبية للعلامة التجارية، فهي تقدم أول مجموعة نقل حركة هجينة من Mazda، مقترنة بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر مع محرك كهربائي في علبة التروس الجديدة ذات القابض ثماني السرعات لإنتاج مزيج مشترك من الطاقة يصل الى 323 حصانًا و 369 رطلاً قدمًا من عزم الدوران، مما يجعل هذه السيارة أقوى سيارة على الطرق حتى الآن. وفي الوقت نفسه ، توفر بطاريتها 17.8 كيلو وات في الساعة، ونطاق قيادة بدون محرك يبلغ 37 ميلاً، كل هذه الأرقام تتراكم بشكل إيجابي ضد منافسيها مثل Volvo XC60 Recharge و BMW X3 xDrive40e.

سعر ومواصفات سيارة مازدا CX-60 الجديدة موديل 2022

من المتوقع أن تحصل مجموعة نقل الحركة CX-60 PHEV التي لا علاقة لها تمامًا بتلك التي شوهدت في الشريك الاستراتيجي تويوتا RAV4 PHEV ، حيث تتسارع من 0 حتى 62 ميل في الساعة خلال 5.8 ثانية وتصدر 33 جم / كم فقط من ثاني أكسيد الكربون في دورة WLTP المركبة.

سعر ومواصفات سيارة مازدا CX-60 الجديدة موديل 2022

ستستحوذ السيارة الهجينة على ثلثي المبيعات الأوروبية حسب التوقعات، وسيتم إضافة زوج من خيارات المحرك ذات الست أسطوانات الهجين المعتدل 48 فولت ومن ثم غطاء المحرك الذي يكون أطول بشكل ملحوظ من مازدا CX-5.

سعر ومواصفات سيارة مازدا CX-60 الجديدة موديل 2022

يجلس الطراز الجديد على قمة منصة دفع خلفي أصلية جديدة تماماً تصميم تقول مازدا إنه يسمح بتحسين التوازن الديناميكي (كما أثبتته MX-5) والتحسينات والتي سيتم استخدامها لأربعة طرز جديدة بحلول عام 2025، بما في ذلك ثلاثة صفوف من CX-80 وسيارات الدفع الرباعي الأوسع CX-70 و CX-90لسوق الولايات المتحدة.

سعر ومواصفات سيارة مازدا CX-60 الجديدة موديل 2022

كان التزام Mazda بالجاذبية الديناميكية لنماذجها السائدة عاملاً دافعًا في تطوير الهندسة المعمارية. بالإضافة إلى تحسين توزيع الوزن وتزويدها بنظام تعليق خلفي مزدوج الترقوة أمامي ومتعدد الوصلات، فهي مجهزة بشكل قياسي بوظيفة التحكم في الموقف الحركية الجديدة ، كما هو مستخدم في Mazda MX-5، والتي تعزز الانعطاف بشكل أكثر انبساطًا وانعطافًا أكثر حدة من خلال قوة الكبح المتفاوتة لكل عجلة.

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