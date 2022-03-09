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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

يا مجنني بحبك كتير.. شام الذهبي توجه رسالة مؤثرة إلى شقيقها |شاهد

صدى البلد

شاركت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة صورا تجمعها بأخيها الأكبر خالد، واسترجعت ذكرياتهما معا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت شام الذهبي، تعليقا على الصورة: “يا مجنني… بحبك انا كتير ❤️❤️❤️ لقد قطعنا شوطا طويلا معا.. خلال الأوقات الصعبة والجيدة .. دائما نرتقي .. نمر بها دائما بابتسامة وقلب أكبر.. قلوبنا هي ثروتنا الحقيقية الوحيدة التي سنحملها معنا حتى نهاية الوقت 🙏🏻❤️ بارك الله في قلبك وروحك دائمًا روحي الطاهرة ❤️ أحبك”. 

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يا أجمل امرأة في حياتي.. شام الذهبي توجه رسالة لوالدتها أصالة

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بإطلالة أنيقة.. شام الذهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

وكشفت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، عن موعد زواجها خلال استضافتها في برنامج "معكم " التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ، حيث تواجد خطيبها أحمد بين الحضور.

 

ووجهت مني الشاذلي سؤالا لشام: "هل سيكون الزواج في 2022، لترد نعم سيكون هذا العام".

 

وحكى أحمد خطيب شام  أنه يعرفها منذ زمن بعيد، لأن بينهما أصدقاء مشتركون، وردًا على سؤال أن فكرة الارتباط عادة ما تأتي عقب الكثير من التفكير، قال "لما الارتباط بيكون من القلب مش بنحتاج تفكير"، واختتم واصفا شام بأنها ملاك متحرك.

شام الذهبي Instagram أحدث ظهور الفنانة اصالة ابنة الفنانة أصالة

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