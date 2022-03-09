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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد الوعكة الصحية..

خروج والد الفنان إسلام إبراهيم من المستشفى

إسلام إبراهيم
إسلام إبراهيم

أعلن الفنان إسلام إبراهيم -عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- خروج والده من المستشفى، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها الأب ودخوله على إثرها للعناية المركزة. 

وكتب إسلام ابراهيم، في منشور له عبر فيسبوك: «الحمد لله بابا خرج النهارده من المستشفى، دعواتكم بتمام الشفاء دعواتكم ليه وصلت والله».

 

والد إسلام إبراهيم يدخل المستشفى 

يأتي ذلك بعدما، أعلن الفنان إسلام إبراهيم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن دخول والده المستشفي .

وكتب إسلام إبراهيم على فيسبوك: دعواتكم لوالدي بالشفاء بقاله أكتر من شهر بيتألم ومفيش تحسن وحاليًا في العناية المركزة ربنا يشفيه ويخفف آلامه الدعاء يغير الأقدار.

وتابع إسلام: أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".

 

إسلام إبراهيم في مسلسل راجعين يا هوا 

وكشف الفنان إسلام إبراهيم، عن دوره في مسلسل راجعين يا هوى، قائلا إن العمل يضم مايقارب من 25 فنان، مشيرا إلى أن العمل يضم كوكبة وكم كبير من النجوم.

وأضاف إسلام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”: “أعمال الأستاذ أسامة أنور عكاشة دائما مختلفة، وكل شخصية تلعب دور هام، وبالرغم من عد النجوم الكبير، إلا أن جميعهم لهم بصمة ودور واضح”.

واستطرد: «شخصيتي في المسلسل مختلفة.. هيوقع كل المسلسل في بعض، وأتوقع أن ينال المسلسل إعجاب المشاهدين».

وأوضح أن شخصيته ليست كوميدية من الدرجة الأولى، ولكنها شخصية متكاملة. 

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