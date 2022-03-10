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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رغم إعلان أمريكا حظر واردات النفط الروسي.. انخفاض كبير في سعر البترول

انخفاض سعر البترول
انخفاض سعر البترول

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إنه المفترض بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن أمس وصدور الحظر على واردات النفط الروسي لأمريكا، كان من المفترض أن تكون هناك هزة وزيادة  في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه رغم إعلان أمريكا حظر واردات النفط الروسي إلا أن أسعار  النفط انخفضت اليوم، مشيراً إلى أن سعر السولار انخفض عن أمس بنسبة 12%.

ولفت إلى أن البنزين انخفض اليوم 3.5% رغم إعلان أمريكا حظر واردات النفط الروسية، وأكد أن ما يحدث غريب.

وأشار إلى أن علاقة أسعار الغاز والنفط مطردة، فإذا كانت هناك زيادة فى النفط ستكون هناك زيادة فى البنزين.

وتابع "أسعار الغاز والمنتجات البترولية فى الفترة المقبلة ستكون مرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية، وأنه لا يتوقع أحد هل سترتفع أم ستنخفض". 

مدحت يوسف هيئة البترول الأسبق الرئيس الأمريكى بايدن النفط الروسي اسعار النفط

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