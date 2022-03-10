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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| اليوم.. إغلاق باب الالتماسات على نتائج الامتحانات بـ"ألسن عين شمس".. الأحد.. جامعة حلوان تتابع برنامجا تدريبيا حول اتخاذ القرارات وحل المشكلات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي  موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

الأحد.. جامعة حلوان تتابع برنامجا تدريبيا حول اتخاذ القرارات وحل المشكلات

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مارس  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.
 

 

 

22 مارس.. مركز بحوث الشرق الأوسط بعين شمس يعقد ندوة الأزمة الروسية الأوكرانية وآثارها

يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، في إطار الموسم الثقافي للمركز للعام الجامعى  ٢٠٢٢/ ٢٠٢١ ، ندوة بعنوان "الأزمة الروسية /الأوكرانية وآثارها على مصر ومنطقة الشرق الأوسط ".
 

 

انتهاء التقديم المباشر بالجامعات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.. اليوم

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية استقبال الطلاب بكلياتها بمرحلة التقديم المباشر بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني ، بحيث يتوجه الطلاب إلى الجامعات مباشرة للتقديم بالكليات وفقا للحدود الدنيا المعلنة. 
 

 

اليوم.. إغلاق باب الالتماسات على نتائج الامتحانات بـ"ألسن عين شمس"

قال الدكتور ناصر عبد العال وكيل كلية الالسن لشئون التعليم والطلاب  بجامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الاول لجميع فرق مرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة لأقسام اللغات الإنجليزية والفرنسية و الصينية والروسية والإيطالية والإسبانية والألمانية، وذلك على نظام جامعة عين شمس الالكتروني  UMS.

 

الأحد.. جامعة حلوان تتابع دورات التعليم المدني

تنظم إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان برنامج التعليم المدني ٢٠٢١/٢٠٢٢، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني).
 

زراعة القاهرة تسلم التابلت لطلاب المستوى الثالث.. اليوم

أعلنت إدارة رعاية شباب كلية الزراعة جامعة القاهرة ، على طلاب المستوى الثالث  المتقدمين لاستلام التابلت المعلنه اسمائهم فى الكشوف السابقة ، التوجه إلى ادارة رعاية الشباب لاستكمال إجراءات الاستلام وتسليم ٢ صورة كارنية و الرقم القومى .

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