عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلهام شاهين تستنكر الانتقادات لمسلسل بطلوع الروح: هو إحنا اخترعنا داعش

إلهام شاهين
إلهام شاهين

علقت الفنانه إلهام شاهين على الانتقادات الأخيرة بسبب دورها في مسلسل "بطلوع الروح"، قائلة: "هو إحنا إخترعنا داعش ومن هم ضد داعش سيفرح بالمسلسل لأننا نكشف آرائهم المغلوطة والعنف الذي لا يمت للدين بأي صلة" ، متابعة: "من هم يؤيدون داعش فأنا أجسد واحده منكم وأقول أفكاركم  زعلانين ليه، لأني عندما أجسد دور بكون مقتنعة به وبتقمص الشخصية ".

أضافت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية على قناة "إي تي سي" في برنامج" مصر جديدة" أن الدواعش فيهم كتائب نسائية  وبتحارب و تحمل السلاح ، وحتى الأن لم ننتهي من تصوير المسلسل وهو من إخراج كامله أبو ذكري وسنقدم شيء لم يقدم على الشاشة من قبل .

أوضحت إلهام شاهين أن النص مكتوب بشكل رائع وكل الفنانين قدموا أحلى ما عندهم وهذا العمل من النادر تكراره وهو مسلسل من العيار الثقيل والإنتاج سخي جدا لأن العمل مكلف للغاية والمسلسل 15 حلقه في النصف الأول من رمضان.

أشارت إلهام شاهين  إلى أن كرهي للشخصية هو سبب نجاحي فيها ولم أتعاطف مع الدور لأن أدوار الشر لا أتعاطف معها، مضيفة:" أنا بحب أفاجئ نفسي والناس وأحب الأدوار المتنوعة وهذا ما يجعلني أغيب عن الشاشة كثيرا لأن مش أي عمل يرضيني" والمسلسل من كتابة محمد هشام وعمل دراسة كبيرة علي الأحداث الذين قاموا بها الدواعش والأماكن الخاصه بهم .

إلهام شاهين بطلوع الروح داعش مصر جديدة كاملة أبو ذكرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أحمد فتحي لاعب بايونيرز أثناء الوضوء لأداء الصلاة

بعد أسبوعين على زواجها.. حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز

رئيس الزمالك يعلن تعيين عمرو زكي رسميا بالقلعة البيضاء

هبوط ثانٍ.. سعر الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع 18 جنيها للجرام

التموين: السكر بـ 10.5 جنيه والأرز بـ 8 في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

أوكرانيا تمنع تصدير القمح والشوفان والذرة والسكر والماشية الحية واللحوم

آخر يوم في أمشير.. الأرصاد: موجة أتربة وانخفاض درجات الحرارة غدا الخميس|فيديو

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

لقيت هجوم فظيع.. رشا سامي العدل تكشف حقيقة عملها على عربية مأكولات

أفشة وشريف.. جلسة لحسم انضمام نجمى الأهلى بين كيروش وجهازه

الزمالك يفاوض مصطفى محمد للعودة الموسم المقبل

صحة النواب: إنشاء مخازن للتموين الطبي له أثر كبير على زيادة المخزون الاستراتيجي

اكتشاف مرعب.. العثور على أجنة محنطة عمرها قرنا بدار أيتام في روسيا

حقيقة أداء السنن يجزء عن الصلاة الفائتة لسنوات .. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موتهم محتوم للأسف.. تحذير شديد من فيروس التهاب الدماغ “الياباني”

غارقة من 107 أعوام.. العثور على سفينة مذهلة في القطب الجنوبي| شاهد

القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

فيديو

تستعد لحفل زفافها بعد العيد..حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز يثير ضجة

غباء وجهل.. ماذا قال السيسي عن “أهل الشر” في الندوة التثقيفية 35

البحوث الفلكية: أعمال إنشاء القطار الكهربائي وراء أصوات الانفجار بمنطقتي سقارة والمعادي

شهداء بلدنا.. القوات المسلحة تستعرض تضحيات وبطولات خير أجناد الأرض

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ