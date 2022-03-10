إلهام شاهين تستنكر الانتقادات لمسلسل بطلوع الروح: هو إحنا اخترعنا داعش

علقت الفنانه إلهام شاهين على الانتقادات الأخيرة بسبب دورها في مسلسل "بطلوع الروح"، قائلة: "هو إحنا إخترعنا داعش ومن هم ضد داعش سيفرح بالمسلسل لأننا نكشف آرائهم المغلوطة والعنف الذي لا يمت للدين بأي صلة" ، متابعة: "من هم يؤيدون داعش فأنا أجسد واحده منكم وأقول أفكاركم زعلانين ليه، لأني عندما أجسد دور بكون مقتنعة به وبتقمص الشخصية ".

أضافت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية على قناة "إي تي سي" في برنامج" مصر جديدة" أن الدواعش فيهم كتائب نسائية وبتحارب و تحمل السلاح ، وحتى الأن لم ننتهي من تصوير المسلسل وهو من إخراج كامله أبو ذكري وسنقدم شيء لم يقدم على الشاشة من قبل .

أوضحت إلهام شاهين أن النص مكتوب بشكل رائع وكل الفنانين قدموا أحلى ما عندهم وهذا العمل من النادر تكراره وهو مسلسل من العيار الثقيل والإنتاج سخي جدا لأن العمل مكلف للغاية والمسلسل 15 حلقه في النصف الأول من رمضان.

أشارت إلهام شاهين إلى أن كرهي للشخصية هو سبب نجاحي فيها ولم أتعاطف مع الدور لأن أدوار الشر لا أتعاطف معها، مضيفة:" أنا بحب أفاجئ نفسي والناس وأحب الأدوار المتنوعة وهذا ما يجعلني أغيب عن الشاشة كثيرا لأن مش أي عمل يرضيني" والمسلسل من كتابة محمد هشام وعمل دراسة كبيرة علي الأحداث الذين قاموا بها الدواعش والأماكن الخاصه بهم .