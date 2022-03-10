طارق العشري عقب الفوز على المصري: فوز هام وتوقيته مميز

أعرب طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش عن سعادته عقب فوز الفريق أمام المصري البورسعيدي في مباراة الجولة ١٢ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد طارق العشري في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن طلائع الجيش تمكن الفوز أمام فريق كبير مثل المصري البورسعيدي مشددا أن الطلائع بحاجة للخروج من الربع الأخير من جدول ترتيب الدوري.

وأضاف أن نتائج الفريق تتحسن تتدريجيا في الفترة الاخيره وسيحدث تتطور وانسجام خلال الفترة المقبله بين لاعبي الفريق

وأكمل أنه كان من الصعب التعاقد مع لاعبين أفارقة خلال فترة الانتقالات الشتوية ولكن الفريق استعار فيكتورى من سيراميكا كليوباترا لمدة 6 أشهر، حيث تمت مشاهدته خلال إحدى الوديات التى جمعت الفريقين.