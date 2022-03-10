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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة شقيقة الفريق عبدالمنعم رياض تحكي عن يوم استشهاده.. فيديو

صدى البلد

قالت الدكتورة عزة الخولي ابنة شقيقة الفريق عبد المنعم رياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة cbc، أن ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض هو ذكرى هامة جدا لنا وخاصة أن يوم ٩ مارس هو يوم الشهيد. 
 

وأضافت عزة الخولي ، أنا متذكرة جيدا يوم استشهادة وكيف سمعنا بالخبر وسفرنا للقاهرة فورا علمنا الخبر وانهيار العساكر في البيت يوم عزاه وهو كان واقع اليم عن جميع أفراد الأسرة .

 

وتابعت أن الشهيد عبد المنعم رياض كان انسان ملتزم بالغاية، وعمله كان اهم شيء وهو كان مهموم بالشأن العام وبناء الجيش المصري وهو كان رياضي ويحب عائلته جدا وكان شخصية نادرة وكل شيء في حياته بمواعيد .
 

 

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