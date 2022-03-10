ناصر الخليفي يهاجم موظف ريال مدريد عقب المباراة والملكي يدرس تقديم شكوى

اثارت هزيمة باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد غضب و استياء ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي خاصة عقب وداع الفريق ل دوري ابطال اوروبا

وكان فريق ريال مدريد هزم امام باريس سان جيرمان بمباراة الذهاب بهدف نظيف بينما فاز ريال مدريد بمباراة الامس بثلاثية مقابل هدف

واكدت صحيفة ماركا ان ناصر الخليفي غادر المقصوره الرئيسية غاضبا وتوجه لغرفه الحكام وتحدث بشكل سيىء و وبخهم علي الأداء خلال المباراة

واضافت الصحيفة أن ما قام به الخيلفي ثار غضب مسؤولي ريال مدريد مما دفع لحم موظفي الملكي لتصوير ما قام به الخليفي ليهاجمه الاخير بشده

وتابعت أن ناصر الخليفي كان غاضب بشده و هاجم الجميع

وأفادت تقارير صحفية، أن ريال مدريد قرر ارسال مقطع فيديو ناصر الخليفي إلى الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم دراسة الموقف اليوم

حجز فريق ريال مدريد الإسباني مقعدًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ريال مدريد الإسباني 3-1 في إياب دور الـ 16.

لاعبو باريس سان جيرمان سيطروا على الشوط الأول من المباراة، وكانوا قريبين من ذلك عن طريق مبابي في الدقيقة السابعة، لكن كورتوا تصدى لتسديدته الأرضية.

مبابي كان مكمن الخطر الأول على مرمى ريال مدريد، وانفرد بمرماهم في الدقيقة 13 لكن كورتوا تصدى ببراعة لتسديدته.

ريال مدريد حاول على استحياء التسجيل، وكان قريبًا من ذلك في الدقيقة 25 عن طريق بنزيما، لكن دوناروما تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 39، استغل نيمار مساحات فارغة في ملعب ريال مدريد ليمرر الكرة لمبابي، الذي وضع الكرة في شباك كورتوا بيمناه ، مانحًا التقدم لفريقه.

وفي الشوط الثاني، قلب بنزيما الموازين، حيث افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 62 بعد ضغطه على دوناروما ليستغل ذلك ويضع الكرة في الشباك.

بنزيما عاد ليسجل هدفين متتالين لـ ريال مدريد في الدقيقتين 76، 78، ليقود فريقه للتقدم في مجموع المباراتين بنتيجة 3-2 والتأهل للدور المقبل.

تشكيل باريس سان جيرمان

وضم تشكيل باريس سان جيرمان كل من:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بريسنيل كيمبيمبي - نونو مينديز

خط الوسط: دانيلو بيريرا - ماركو فيراتي - ليوناردو بارديس

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: توني كروس - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينسيوس جونيور - كريم بنزيما

وكان باريس سان جيرمان قد فاز في مباراة الذهاب على ملعبه بهدف نظيف.