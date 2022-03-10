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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: لا تذبحوا رمضان صبحي.. ومخطط تشويه اللاعب مرفوض

صدى البلد

 

أكد أحمد حسام ميدو أن رمضان صبحي نجم بيراميدز يتعرض لحملة شرسة من أجل تشويه صورته.


وأوضح ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أن مخطط تشويه اللاعب مرفوض مؤكداً أنه يرفض تماماً ذبح رمضان صبحي بسبب اختياره الرحيل إلى بيراميدز.


وأضاف:" أقول للإعلاميين ومن يحاولون تشويه صورة اللاعب أن رمضان صبحي لاعب في المنتخب الوطني ولا يلعب في الشارع ولا يجب أن يتحدث البعض عن رحيله للزمالك وهو مرتبط بعقد مع بيراميدز".


وتابع:" أقول لهؤلاء الإعلاميين اعتبروا رمضان صبحي مثل ابنكم فهو في النهاية بشر ولا يجب أن يتحدث البعض عنه بهذه الصورة الهجومية الشرسة".

بيراميدز المنتخب الوطني رمضان صبحي الريمونتادا احمد حسام احمد حسام ميدو

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