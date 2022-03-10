روسيا تعيد بناء خط حديدي يربط القرم بـ أوكرانيا

قامت روسيا بإعادة بناء خط السكك الحديدية المتجه من شبه جزيرة القرم إلى مقاطعة خيرسون في أوكرانيا.

وأبلغ النائب ميخائيل شيريميت الذي يمثل القرم في مجلس النواب الروسي (الدوما)، وكالة أنباء "سبوتنيك" أن الخط الحديدي العابر لحدود القرم مع مقاطعة خيرسون الأوكرانية الذي فككه متطرفون أوكرانيون في عام 2014 تمت إعادة بنائه.



وقال إنه من الممكن بدء العمل على استئناف حركة سير قطارات الركاب على هذا الخط بشكل كامل بعد تحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين.

وبدأت روسيا عملية تحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين والنازيين في 24 فبراير 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لوقف اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني وتحرير مدن وبلدات تابعة لهما من قوات الاحتلال.

وقد وصلت وحدات من القوات الروسية إلى مقاطعة خيرسون لتعيد فتح القناة التي شيّدها الاتحاد السوفيتي لإيصال إمدادات المياه إلى القرم، وأغلقتها السلطات الأوكرانية لمعاقبة سكان القرم على تصويتهم لصالح استعادة إقليمهم الهوية الروسية.