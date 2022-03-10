بيطري الشرقية ينفذ 3026 حملة تطهير وتعقيم للمنشآت العامة والخدمية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورورنا والحد من إنتشاره وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء والجهات ذات الصله ، مشدداً علي ضرورة الإستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية للحد من إنتشار الفيروس.

وأشاد المحافظ بدور مديرية الطب البيطري والتي إستطاعت تنفيذ 3026 حملة تطهير وتعقيم المنشآت العامة والمباني الخدمية ودور العبادة والأسواق والمجازر والشوارع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذي، وذلك للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت في الفترة من 1 يناير إلي 28 فبراير 2022م بتنفيذ ( 3026) لجنة تطهير وتعقيم موسعة شملت قرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك بالإشتراك والتنسيق مع مجالس المدن والأحياء ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ ( 109 ) حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة و الأسواق والسويقات و دور العبادة و الشوارع و مواقف المواصلات العامة و القرى والعزب والكفور و ( 2917 ) حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية ، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية و المجازر الحكومية .

وأضاف وكيل الوزارة للطب البيطري أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه ، والتأكيد علي إتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة ، لافتا إلي إستمرار دور المديرية في تكثيف حملات التطهير والتعقيم للوقاية من الأمراض الوبائية والفيروسات ومنع انتشارها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.