"بيطري الشرقية" يُحصن 140 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور

أكد د. ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة والسمكية وللحفاظ على صحة المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة ووقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها، قامت مديرية الطب البيطري بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة و الصحة العامة للمواطنين.

وأكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية قامت خلال شهر فبراير الماضي بتحصين 73 ألف و630 طائر بالأجر و42 ألف طائر بالحضانات و24 ألف و950 تحصين احترازي بإجمالي تحصين 140ألف و580 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور، وذلك بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على 2975 منزل بالقرى والمدن ومزارع الدواجن وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وزيادتها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية قامت بتنظيم 266 ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلي قيام قسم الأسماك بالمديرية بمتابعة 21 مزرعة سمكية للوقوف علي أوجه الرعاية البيطرية المقدمة لها لزيادتها وتنميتها.