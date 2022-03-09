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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية: حملة «حقك تنظمي» تتخطى 35 ألف منتفعة في 3 أيام

حملة من حقك تنظمي
حملة من حقك تنظمي

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، والتي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة قدمت الخدمة الطبية لعدد ١١٧١٩ منتفعة باليوم الثالث، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهن منذ إنطلاق فاعليات الحملة يوم الأحد الماضي إلي ٣٥٦٣٤ منتفعة بالمحافظة حتى الآن، بالإضافة لتقديم خدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الخدمات الطبية تقدم بالحملة، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، بواقع ٢٦٢ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، يتم تقديم خدمة الأخصائي بها، وعدد ١٥ عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة تتكون من ١٣٦ طبيباً، و ٣٤١ ممرضة، و ٤٩٧ رائدة ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة، مشيراً إلي أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الأولي، في 9 إدارات صحية بالمحافظة، وهي "الزقازيق، الإبراهيمية، بلبيس، فاقوس، الحسينية، أولاد صقر، أبو حماد، منشأة أبو عمر، أبو كبير"، وتستمر لمدة ٥ أيام من 6 وحتي 10 مارس الجاري.

 

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وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.

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