برلماني : شهادات الخبرة دفعة قوية لتعيين الشباب

أكد النائب عبد الفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على حرص الدولة المصرية على تأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية انطلاقًا من حرصها على بناء القدرات والاستثمار فى البشر، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تدعم تدريب وتأهيل الشباب لتجهيزهم لسوق العمل، بما يضمن إتاحة الآلاف من فرص العمل فى كافة المجالات .

وأوضح “ يحيي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن شهادات الخبرة عنصر أساسي ورئيسي لبناء مهنيين ذوي كفاءات عالية للمساعدة ، كما أنها بمثابة دفعة قوية لتعيين الشباب،مشيرا إلى أن أولوية اختيار الدولة للعاملين فى الوقت الحالي تعتمد على الكفاءات المدربة ، والغير مدربين يعاد تدريبهم من خلال برامج تدريبية للجاهزية لأعمال التكنولوجية الحديثة .

وأشار أمين لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة القوى العاملة تتيح العديد من مراكز تدريب وتأهيل الشباب، علاوة على إجراءها العديد من المسابقات لتعيين الكفاءات بـ المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أنها بمثابة استراتيجية بناءة ستسهم فى إعطاء فرص للكفاءات والمهرة الموجودين بالدولة المصرية ،إلى جانب تحقيق العدالة والشفافية في اختبار المتقدمين، بما يدعم خطة الدولة فى تحقيق رؤية مصر 2030.

كانت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، قد تقدمت بمقترح برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري التخطيط والقوى العاملة، لإلغاء شرط الخبرة في إعلانات التوظيف و المسابقات.

وذكرت في المذكرة الإيضاحية للمقترح- "تتضمن إعلانات مسابقات التوظيف التي تصدر من وقتٍ إلى آخر في عدد من القطاعات العامة والخاصة، الكثير من الشروط المجحفة التي تُعيق المتقدمين، وتضع أمامهم الكثير من العقبات وتدفعهم بالأساس إلى العزوف حتى عن المشاركة أو تقديم الأوراق اللازمة، ومن بينها اشتراط الكثير من إعلانات التوظيف، شرط الخبرة، كشرط رئيسي للقبول في الوظائف المعلنة".