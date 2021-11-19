وزير القوى العاملة: بشرى للموظفين بداية العام القادم.. كرامة المصري يجب أن نحافظ عليها كما قال الرئيس السيسي.. مصر الدولة الوحيدة التي لم تتأثر كثيرا بكورونا



وزير القوى العاملة:

بدءا من 1 يناير 2022.. وزير القوى العاملة يزف بشرى للموظفين

قوانين التنظيم النقابي والعمل كانت على رأس التشريعات الواجب تعديلها

عودة العمالة المصرية إلى ليبيا قبل نهاية العام الجاري

بتوجيهات السيسي.. نجاح القوى العاملة في تدقيق بيانات مليون عامل غير منتظم

كرامة المصري يجب أن نحافظ عليها كما قال الرئيس السيسي

أنصح الشباب بدراسة ما يؤهلهم لسوق العمل المحبب لهم

مصر الدولة الوحيدة التي لم تتأثر كثيرا بكورونا

لا نية للتأجيل.. انتخابات التنظيم النقابي منتصف يونيو 2022

الدولة المصرية مساندة للمرأة في الكثير من المجالات

حل وزير القوى العاملة محمد سعفان، ضيفا ببرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، وقد كشف عن العديد من الملفات الهامة.

جاءت أبرزها قوانين التنظيم النقابي والعمل كانت على رأس التشريعات الواجب تعديله إضافة إلى ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا

كما ناقش وزير القوى العاملة ملف العمالة الغير منتظمة.

وإليكم أبرز التصريحات.

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن أصحاب الأعمال دعموا المجلس القومي للأجور في وقت تحديد الحد الأدني للأجور.

وأضاف محمد سعفان، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه اعتبارا من 1 يناير 2022 سيكون الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه.

وتابع محمد سعفان، أن الدولة المصرية تسير بخطوات واثقة لتحقيق استراتيجية 2030، مؤكدا أن 90% من رجال الأعمال المصريين شرفاء ويعملون وفقا لقوانين العمل

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن القطاع الخاص هو صاحب السيادة والريادة في الوقت الحالي، مؤكدا أن مشروع قانون العمل الجديد يحمي العامل من توقيع استمارة 6 قبل توقيع عقد العمل.



قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قوانين التنظيم النقابي والعمل، كانت على رأس التشريعات الواجب تعديلها، مؤكدا أنه في أبريل 2016 نجحنا في إخراج قانون التنظيم النقابي بعد استغراقه 24 يوم إعداد.

وأضاف محمد سعفان أن مجلس النواب أجرى العديد من الجلسات النقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد.

وتابع محمد سعفان، أن القطاع الخاص هو صاحب السيادة والريادة في الوقت الحالي، مؤكدا أن مشروع قانون العمل الجديد يحمي العامل من توقيع استمارة 6 قبل توقيع عقد العمل.

90% من رجال الأعمال المصريين شرفاء

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن 90% من رجال الأعمال المصريين شرفاء يعملون وفقا لقوانين العمل

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن ليبيا الشقيقة متعطشة لتوافد العمالة المصرية على بلادهم، مؤكدا أن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا ستكون قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف محمد سعفان، ، أنه لن يتم خروج عامل من مصر الا بقدر عالى من القدرة والكفاءة في تنفيذ المطلوب منه.

وتابع محمد سعفان، أن عودة العمالة المصرية الى العراق ستأتي عقب نجاح التجربة مع ليبيا.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه نتابع بشكل مستمر أي شائعة تمس العمالة المصرية من أجل توضيح الحقائق بشكل مستمر.

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه أجرينا العديد من جلسات المفاوضات مع أصحاب الأعمال لتوفير أكبر عدد فرص من وظائف لذوي الهمم.

وأضاف محمد سعفان، خ، أنه نعمل على وجود قواعد وبيانات صحيحة وسليمة بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع محمد سعفان، أنه نجحنا في تدقيق بيانات ما يقرب من مليون عامل ضمن حصر العمالة الغير منتظمة.

نستهدف التفاوض مع أصحاب الأعمال

وأشار وزير القوى العاملة إلى انه نستهدف التفاوض مع أصحاب الأعمال للوصول للتأمين على أكبر عدد من العمالة الغير منتظمة.

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن فرص التدريب المهني متاحة للجميع من خلال التسجيل على الموقع الرسمي للوزارة.

وأضاف محمد سعفان، ، أنني أنصح الشباب والفتيات لأتباع رغباتهم في اختيار الدراسة التي تؤهلهم للعمل بمجال محبب لهم.

وتابع محمد سعفان، اننا جاهزين للانتقال الى العاصمة الادارية الجديدة، مؤكدا أنه نسعى للانتهاء منصة سوق العمل التي تستهدف كل المعلومات حول سوق العمل قبل 2022.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الدولة دائما تسعى لدعم التنظيم النقابي المصري

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن اتحاد العمال لديه الكثير من الأصول التي يمكن إستغلالها بشكل أمثل للخروج بعائد كبير.

وأضاف محمد سعفان، ، أن الاتفاقيات الدولية تمنع تدخل الجهات الإدارية في عمل التنظيم النقابي.

وتابع خالد ميري، أن هناك اختلاف كبير في صورة مصر ما قبل 2016 ما بعدها لدى منظمة العمل الدولية، مؤكدا أن صدور قانون التنظيم النقابي المصري في عام 2017 نقلة كبيرة جدا.



وأشار وزير القوى العاملة إلى أن انتخابات التنظيم النقابي ستنطلق منتصف يونيو 2022، مؤكدا انه

لا نية لتغيير موعد انتخابات التنظيم الانتخابي.

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية مساندة للمرأة في الكثير من المجالات، مؤكدا اننا نطالب المرأة بالإعداد الجيد للحصول على أفضل فرصة عمل.

وأضاف سعفان، ، أن منظمة العمل الدولية أشادت بالتجربة المصرية في الحوسبة مقارنة بالدول الأخرى.

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه استطعنا تحقيق الشفافية الكاملة في التعامل مع منظمة العمل الدولية، مؤكدا أن مصر الدولة الوحيدة على مستوى العالم كله كان التأثير السلبي الجائحة كورونا عليها أقل حاجة.



وأضاف محمد سعفان، ، أن 90% من القطاع الخاص يمنح العاملين علاوة أكبر من المقررة من خلال الوزارة .

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه أكدنا على حقوق العمالة المصرية في قطر، مؤكدا أنه عرضنا على قطر المساعدة في تنظيم كأس العالم القادم.

وأضاف محمد سعفان، ، أنني أشكر كل العاملين في المكاتب العمالية في كل السفارات على جهودهم..

وتابع محمد سعفان، أن كرامة المصري يجب أن يحافظ عليها كما قال الرئيس السيسي