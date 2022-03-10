هجوم جوي.. ماريوبول الأوكرانية: قصف روسي يستهدف مباني رئاسية



أعلن مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية، اليوم الخميس، أن المدينة تتعرض لهجوم جوي. وأشار مجلس ماريوبول الأوكرانية إلى أن القصف الروسي استهدف "مبان رئاسية" داخل المدينة.

وأضاف أن الميناء تعرض لضربات جوية جديدة صباح اليوم، الخميس.

وقالت أوكرانيا إن روسيا ارتكبت "إبادة جماعية" بقصف مستشفى للولادة هناك يوم الأربعاء، بينما ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن المبنى لم يعد يستخدم كمستشفى وإن القوات الأوكرانية احتلته.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مجلس المدينة إن غارة جوية على مستشفى في ميناء ماريوبول أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل، فيما كثفت القوات الروسية حصارها للمدن الأوكرانية، حتى في الوقت الذي يلتقى فيه كبار الدبلوماسيين من الجانبين لأول مرة منذ الحرب.

وأسفر الهجوم الذي وقع في اليوم السابق على المدينة الجنوبية المحاصرة عن إصابة 17 شخصا بينهم نساء في انتظار الولادة وأطباء وأطفال مدفونون تحت الأنقاض.

كما سقطت قنابل على مستشفيين في مدينة أخرى غربي العاصمة كييف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها دمرت ما مجموعه 2911 هدفا من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في آخر تحديث إن الأهداف المدمرة تضمنت 97 طائرة و107 مسيرات، و 141 منظومة صواريخ للدفاع الجوي، و 86 موقع رادار، و986 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و107 راجمات صواريخ، و368 قطعة من المدفعية الميدانية وقذائف الهاون، و749 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

وأضاف كوناشينكوف أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية واصلت عملياتها الهجومية واستمرت في تنفيذ عملية لتحرير مدينة ماريوبول من القوميين الأوكرانيين.

وأشار إلى أن قوات دونيتسك سيطرت على عدة أحياء في شرق المدينة ووصلت إلى محيط مصنع "آزوفستال"، كما أنها حررت أحد الأحياء في غرب المدينة. ويأتي ذلك بعد اتهامات بقصف مستشفى للأطفال بالمدينة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها أكدت 18 هجوما على منشآت طبية منذ بدء الغزو الروسي قبل أسبوعين.

