جامعة حلوان: تأكد على دعم المواهب الطلابية من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفاعليات التى تعمل على إبراز مواهبهم.. وتعلن عن إنتاج أغنية للطلاب المتميزين فى الغناء

القائم بإعمال رئيس جامعة حلوان: نحرص على تنمية المواهب الطلاب واكتساب خبرات جديدة لدى الطلاب بإعداد خطة شاملة للأنشطة الطلابية

القائم بإعمال رئيس جامعة حلوان: نسعى لتحقيق التواصل بين الشباب وبعضهم

رائد أسرة من اجل مصر المركزية: يعلن إنتاج أغنية لطلاب الجامعة المبدعين

رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان: الأنشطة الطلابية تزيد من ولاء الطلاب للجامعة

أعلنت جامعة حلوان عن تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية بمختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية والعلمية والجوالة، بداية من بداية الفصل الدراسي الثاني.

تعد الأنشطة الطلابية التنظيمات الشرعية التي تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد، ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة وهي التي ترعى مصالحهم وتقوم على تنظيم النشاط الطلابي وكفالة ممارسته وتمثيل الطلاب أمام الجهات المعنية.

أكد الطالب على السيد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تم البدء في تنفيذ خطة عمل جديدة الاهتمام بالأنشطة الطلابية خلال المرحلة القادمة، موضحًا أن هذه الأنشطة تزيد من ولاء الطلاب للجامعة.

وأوضح رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان أن من الانشطة التى تم تنفيذها هى تنظيم حفل المواهب الطلابية لعرض المواهب الفنية لطلاب الجامعة من غناء وتمثيل وإنشاد ديني والشعر، وقد نظمت أسرة من أجل مصر المركزية ذلك الحفل، ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، تنظيم وفكرة الأستاذ ياسر الجبالي مسئول الأسرة، ومدير رعاية الشباب بكلية الهندسة بحلوان.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى على سعي الجامعة الدائم لتشجيع الطلاب على الإبداع في مختلف المجالات، وخاصةً المجالات الفنية التي تساهم في إثراء الروح والوجدان لدى الطلاب والترويح عنهم ، بالإضافة إلى تعزيز روح التنافسية لديهم.

وصرح الدكتور مهدي، أن الأنشطة الطلابية هي أحد أولويات جامعة حلوان لما لها من فوائد كبيرة على الطلاب في التعارف والتواصل واستغلال الطاقات الشبابية والترويح عنهم وتبادل الثقافات المختلفة والمشاركة الإيجابية الفعالة.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، أن جامعة تسعى لتحقيق التواصل بين الشباب وبعضهم، وتقديم كل ما يشغل اهتمامتهم، إعداد خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتفعيلها، والتى تساهم فى تنمية وتعزيز روح الانتماء لدى شباب الجامعة، وكذلك تثقيف طلابها.

ومن جانبه قال الدكتور كريم همام، أن الطلاب الفائزين الذين قاموا بعرض مواهبهم أمام أقرانهم المشاركين في الحفل، واستطاعوا الفوز فى المسابقة التى تمت سوف يتم إنتاج أغنية لهم، وذلك في إطار دعم الأسرة للمواهب الطلابية.

واضاف رائد أسرة من اجل مصر المركزية،أن حفل المواهب وإنتاج أغنية للطلاب المبدعين يعتبر أول حدث من نوعه على مستوى الجامعات المصرية ، وأبدى الطلاب سعادتهم البالغة بذلك، وانه قد تضمن الحفل عرض مواهب ١٥٠ موهبة في الشعر والغناء والإنشاد الديني.

وأوضح أن أسرة من اجل مصر تحرص على تنظيم العديد من الفعاليات المختلفة حيث تعد الأنشطة الطلابية هي الميدان الرحب الذي يمارس فيه الطلاب هواياتهم، وتساهم في تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطنى والقومى لدى الطلاب وتدريبهم على القيادة واتاحة الفرص للتعبير عن آرائهم، كما تساهم المشاركة فى الأنشطة الطلابية الى اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها واستثمار وقت فراغ الطلاب واكتساب الطلاب الخبرات التى تخلق منهم قادة يستطيعون تفهم مشكلات مجتمعهم.