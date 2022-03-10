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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر وطاجيكستان تتوافقان حول تبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب

صدى البلد

 كشف  السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية  زيارة رئيس طاجاكستان للقاهرة، قائلا:"  هى ثانى زيارة متبادلة بين البلدين، وهى إحدى جمهوريات وسط آسيا الإسلامية، وترتبط بمصر بعلاقات تاريخية وثقافية وتعليمية، والأزهر الشريف لعب دورا كبيرا فى توثيق العلاقات التعليمية بين البلدين.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة:" "عام 2019 شهد اجتماع اللجنة المصرية الطاجكية العليا بالقاهرة، وكان هناك العديد من الوزراء من الجانبين، لبحث العديد من سبل التعاون بين البلدين، ومن بينها مجال الطاقة، ومن المعروف أن دولة طاجكستان، إحدى الدول التي لديها خبرة في مجال الطاقة النظيفة".

وأكمل:"هذه الزيارة بما حملته من إنشاء مجلس الأعمال المصرى الطاجيكى، ستتيح الفرصة لمزيد من الاستثمارات، وعلى الرغم من طاجاكستان، دولة صغيرة وبعيدة المسافة إلا إنها قريبة من الثقافة العربية والإسلامية".

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر وطاجيكستان يتوافقان حول تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب.
 

وزير الخارجية الازهر الشريف استثمارات الخارجية السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق

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