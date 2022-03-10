عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على هذه المناطق

صدى البلد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس شهد انخفاضا في درجات الحرارة بمقدار 4 أو 5 درجات مقارنة بالأمس، مع وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة، وهو ما زود من الشعور بالبرودة.


وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن هناك عدة مدن شهدت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، مثل كفر الشيخ والإسكندرية ومطروح.

انخفاض

وأوضحت  أن درجات الحرارة ستنخفض غدا الجمعة على القاهرة بمقدار درجتين، لتسجل 17 درجة مئوية بدلا من 19.


وتابعت الدكتور إيمان شاكر، أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة غدا الجمعة، على مناطق السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، وستنخفض درجات الحرارة غدا لتسجل الصغرى 8 و9 درجات بدلا من 11 درجة مئوية.


 

الأمطار الخفيفة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية الحرارة سقوط امطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

امتحانات تجريبية لتدريب طلاب أولى ثانوي على التابلت 20 مارس

بعد اختفاء 5 أيام..العثور على طفل غارق بمصرف في المطرية بالدقهلية

الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على هذه المناطق

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 24 يتخطى 1000 جنيه

استعدادا لشهر رمضان.. طرح لحوم "بلدي" ودواجن وبيض وسلع أساسية بأسعار مخفضة

ترشيحاتنا

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح “فيديو”

يعاني مرض نفسي.. شاب يقتل شقيقه بـ سكين في الجيزة

الأمر مقلق.. الطاقة الذرية: اتصالنا مع محطتي تشيرنوبل وزابوريجيا النوويتين في تراجع

خبراء علم نفس يوضحون كيفية مساعدة الأطفال على التعامل مع أخبار الحرب

ضوابط قبول الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا بـ الجامعات الخاصة والأهلية

مواطنون أمريكان: ارتفاع كبير في أسعار الوقود..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

الظهور بمناسك العمرة.. إيمان الحصري رحلة من المرض إلى التألق والإبهار

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين وزوجاتهم للقوات البحرية

طريقة عمل الشُريك بمذاق مختلف وأنواع عدة

فيديو

طقم تمريض يرافقه..تعرف علي تطورات الحالة الصحية للمخرج على عبد الخالق

بـ قلب الخنزير|وفاة الأمريكي ديفيد بينيت بعد شهرين من الجراحة |فيديو جراف

إلهام شاهين تدافع عن الإسلام بـ "طلوع الروح".. وبدلة رقص هند صبري|فيديوجراف

تقرير| الشتا راجع تاني.. درجات الحرارة ستصل لـ 8.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ