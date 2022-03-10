الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على هذه المناطق

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس شهد انخفاضا في درجات الحرارة بمقدار 4 أو 5 درجات مقارنة بالأمس، مع وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة، وهو ما زود من الشعور بالبرودة.



وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن هناك عدة مدن شهدت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، مثل كفر الشيخ والإسكندرية ومطروح.

انخفاض

وأوضحت أن درجات الحرارة ستنخفض غدا الجمعة على القاهرة بمقدار درجتين، لتسجل 17 درجة مئوية بدلا من 19.



وتابعت الدكتور إيمان شاكر، أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة غدا الجمعة، على مناطق السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، وستنخفض درجات الحرارة غدا لتسجل الصغرى 8 و9 درجات بدلا من 11 درجة مئوية.



