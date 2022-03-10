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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى فتحي يصنع هدفا.. التعاون يتعادل إيجابيًا 2-2 في الدوري السعودي

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي

أهدر التعاون السعودي المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري مصطفى فتحي نقطتين ثمينتين في صراعه للبقاء بالمسابقة، بعدما سقط في فخ التعادل في اللحظات الأخيرة 2 / 2 مع ضيفه الفيصلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري.

ورفع التعاون، الذي حقق تعادله الرابع على التوالي في المسابقة، رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر، متفوقا بفارق الأهداف على الفيصلي، صاحب المركز الثالث عشر، الذي يمتلك نفس الرصيد.

وبادر التعاون بالتسجيل عن طريق الكاميروني ليندر تاوامبا في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل جوليو تافاريس للفيصلي في الدقيقة 57.

وعاد تاوامبا لهز الشباك من جديد مسجلا الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 72، لكن محمد الصيعري سجل هدف التعادل القاتل للفيصلي في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

التعاون السعودي مصطفى فتحي الفيصلي تافاريس جوليو تافاريس sports and fitness

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