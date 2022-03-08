نشرة الرياضة.. ميدو: دربت الزمالك وحصلت على بطولة دون حصولي على رخصة.. أسامة نبيه مدربًا مساعدًا في جهاز الزمالك الجديد.. ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الفيفا مجالات التعاون الرياضي

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:
ميدو: دربت الزمالك وحصلت على بطولة دون حصولي على رخصة
كشف أحمد حسام ميدو تفاصيل حديثه مع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الحالي، بشأن شروط التدريب في مصر. وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "دربت الزمالك، ولا أملك الرخصة التدريبية، ولا يوجد شروط للمدربين في مصر، وهذا خطأ كبير" . أضاف: "قدت الزمالك في دوري أبطال
رمضان السيد: أفشة يفقد 50% من قوته في غير مركزه
يعتقد رمضان السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي خارج حسابات المنتخب الوطني تماما بسبب طريقة اللعب، موضحا أن أفشة يفقد 50% من قوته إذا لعب في غير مركزه، مطالب موسيماني بتوظيف أفشة في مركز صناعة اللعب او الاحتفاظ به على دكة البدلاء نظرا لانخفاض مستوى اللاعب على الجناح أو الدائرة.
طارق السيد: التجديد لـ حامد وبن شرقي وأبوجبل مهم لاستقرار الزمالك
أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن أسامة نبيه حقق نجاحاً كبيراً مع الزمالك خلال فترة قصيرة، وفاز على الجونة، على الرغم من اعتراضه طريقة عودته للفريق فهو مدرب كبير، لكن المسؤولية صعبة أمام فيريرا. وقال السيد في تصريحات خاصة ليرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي على قناة etc: "الزمالك لا يقف على
أسامة نبيه مدربًا مساعدًا في جهاز الزمالك الجديد
أكد الإعلامي محمد شبانة ان نادي الزمالك أعلن بشكل رسمي عبر موقعه وعلى لسان الإدارة بأن أسامة نبيه هو المدرب العام للفريق في جهاز البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد لكن الحقيقة عكس ذلك تمامًا". وتابع شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس : "اصطحب فيريرا 3 مساعدين معه وهم أندريه فيليب وهو مدرب أحمال،
ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الفيفا مجالات التعاون الرياضي
بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، والفرص الواعدة لتطويره. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء حضره الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل
الزمالك ينافس الأهلي على صفقة "محمد بن رمضان" نجم الترجي التونسي
أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي الزمالك فتح خط مفاوضات قوي مع محمد علي بن رمضان لاعب فريق الترجي التونسي للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل". وتابع شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس : "فتح مسئولو الزمالك خط مفاوضات قوي مع وكيل اللاعب في الأيام الماضية وهو نفس وكيل حمزة المثلوثي حيث يحاول الزمالك بقوة
وادي دجلة يصدم الأهلي: بند شراء أحمد عاطف مفعل من فيوتشر
أكد الإعلامي محمد شبانة ان إدارة الأهلي تواصلت بشكل شفهي مع مسئولي وادي دجلة من أجل التعاقد مع أحمد عاطف المعار لصفوف فيوتشر إف سي حتي نهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وأضاف شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس": " أمير توفيق مدير التعاقدات أجري اتصالا مع إدارة دجلة للاستفسار عن عقد أحمد
صدام بين موسيماني والجهاز المعاون قبل السفر إلى جنوب إفريقيا
أكد الإعلامي محمد شبانة ان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي اقترح استبعاد رباعي الفريق عن مواجهة بيراميدز في بطولة الدوري". وواصل شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" : "يدرس موسيماني إراحة بعض اللاعبين، وعلى رأسهم عمرو السولية وعلي معلول و محمد شريف ومحمد مجدي أفشة