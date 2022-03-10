ختام تعاملات البورصة في جلسة نهاية الأسبوع.. فيديو

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع بتباين للمؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.36 % ليغلق عند مستوى 10453.59 نقطة.



بينما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 0.29 % مغلقا عند 1867.41 نقطة، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 0.09 % مغلقًا عند 2815.33 نقطة.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية دفعت المشتريات المؤسسية للمصريين والعرب أسهم ومؤشرات البورصة إلى استرداد جزء من خسائرها السوقية التي مُنيت بها خلال الأيام الماضية، رغم استمرار الضغوط البيعية من قِبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية.

وإضافة رمسيس عوض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 681.4 مليار جنيه واسترد المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 36. 0% من خسائره، بما يعادل 37 نقطة، ليغلق عند مستوى 10453.59 نقطة، في الوقت الذي واصل فيه المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" تراجعاته لينهي تعاملات الأسبوع على انخفاض بلغت نسبته 29. 0%، بما يعادل 5.34 نقطة، ليغلق عند مستوى 1867.41 نقطة.

وتراجع المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 09. 0%، بما يعادل 2.63 نقطة خسارة، لينهي الأسبوع عند مستوى 2815.33 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها المليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 310.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 33.6 ألف صفقة بيع وشراء.





