صيدلة حلوان تعقد ويبنار دولي حول اتخاذ القرار العلاجي... الإثنين

قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، إن الكلية تحرص على استقدام كبار العلماء في المجالات البحثية التي تخدم البحث العلمي في مجال الصيدلة والطب لعرض أحدث أبحاثهم ما يتيح لباحثينا الفرصة في التعرف علي أحدث الأبحاث وتكوين شراكات دولية جديدة مع علماء متميزين.

وصرح الدكتور سرور، أن الكلية تعمل على إتاحة الفرصة لكل الباحثين في كل الجامعات والمراكز البحثية بمصر وكذلك الباحثين في الخارج للمشاركة والاستفادة من هذه اللقاءات العلمية المتميزة.

وأشار عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، إلى أن الكلية سوف تعقد ويبنار دولي في الرابع عشر من مارس القادم ويتناول اللقاء القادم كيفية تدريس اتخاذ القرار العلاجي في كليات الصيدلة.

جدير بالذكر أنه قد ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان "ملتقي التوظيف الثامن عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان"، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشراف الدكتور حازم عطية الله المشرف العام على الملتقي ومحافظ الفيوم الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية السياحة والفنادق، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مقرر الملتقي، الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي ومنسق الملتقى.

تقام فعاليات الملتقي في تمام الساعة التاسعة صباحا يومي الاربعاء والخميس 16 : 17 مارس المقبل، بمجمع الفنون والثقافة، بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة أن الملتقي ال 18 لتشغيل خريجي جامعة حلوان يشارك فيه أكثر من 120‪ شركة ومؤسسة من مختلف القطاعات وقد اهتمت الجامعة هذا العام بدعوة المؤسسات المانحة لتدريب الطلاب والهيئة المعاونة، حيث تحرص الجامعة على بناء شراكات متعددة مع الكيانات المختلفة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، فالجامعة تضم أعرق الكليات وأقدمها في مصر والشرق الأوسط، بالرغم من أنها الأحدث انشاء في محافظة القاهرة الكبرى فهي تجمع بين العديد من التخصصات الفريدة والمتميزة في المجالات التقنية التطبيقية والفنون والسياحة وإدارة الأعمال وغيرها من التخصصات.