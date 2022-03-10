وزير الزراعة: ننتج 6 ملايين طن ألبان.. ولدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن.. فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إننا لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن.

وأضاف "السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي"، خلال حواره مع الإعلامي "خالد ميري"، ببرنامج "كلمة السر"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لابد من بيع المنتجات بسعر مريح لكي لا يتوقف المنتاج عن الانتاج"، لافتا: "نجاح أي منتج لابد من تحقيق نقطة التعادل وألا يحقق المنتج أي خسائر".

وأكد السيد القصير، أن الدولة تحقق اكتفاء ذاتي من الدواجن وتقترب من تحقيق الاكتفاء من الأسماك، وتنتج 6 ملايين طن ألبان وليدها اكتفاء ذاتي منه، فضلا التوسع في مراكز تجميع الألبان لتصنيع لبن صحي وآمن.