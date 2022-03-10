وزير الزراعة: الأعلاف سبب ارتفاع أسعار اللحوم.. ولدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن..فيديو

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.

وقال القصير، خلال حواره مع الإعلامي "خالد ميري"، ببرنامج "كلمة السر"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "تحرك أسعار اللحوم جاء نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، لكن الدولة لديها مشروع عظيم وهو البتلو الذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء".

وأشار: "جرى تمويل 450 ألف رأس ماشية لصغار المزارعين"، مضيفا: "مصر تنتج حوالي 60% من احتياجاتها من اللحوم، في حين أنها من أكبر الدول المستهلكة لها، الأمر الذي يدفعنا إلى الانتباه لضرورة ترشيد الاستهلاك".

وأكد السيد القصير، أن الدولة تحقق اكتفاء ذاتيا من الدواجن وتقترب من تحقيق الاكتفاء من الأسماك، وتنتج 6 ملايين طن ألبان ولديها اكتفاء ذاتي منه، فضلا عن التوسع في مراكز تجميع الألبان لتصنيع لبن صحي وآمن.