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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

دراسة ضم أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا إلى الاتحاد الأوروبي.. هل سيصمت بوتين؟

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

لا يزال شبح الحرب الروسية الأوكرانية، يخيم بظلاله على شرق القارة الأوروبية، جاعلا من القارة شعلة نار متقدة ساحبا منها أمنها واستقرارها الذي ظل يلازمها لفترات زمنية طويلة، ومع تقدم القوات الروسية المستمر في الأراضي الأوكرانية وقربها من العاصمة كييف لا تسيطر على العالم إلا فكرة وقوع الحرب العالمية الثالثة التي تنهي على نصف كوكب الأرض مع التطور الهائل في القدرات العسكرية للدول خاصة الدول الغربية وروسيا صاحبة الحرب والصين التي تنظر وتراقب المشهد من بعيد.

وبعد مرور 12 يوما على بدء شرارة الحرب استطاعت القوات الروسية التقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف ومحاصرتها استعدادا لدخولها وسط ارتفاع أصوات الإدانات الغربية لروسيا والرئيس فلاديمير بوتين، حيث بدأت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها دول الاتحاد الأوروبي التنفيذ الفعلي لعقوباتهم الاقتصادية التي فرضوها على الجانب الروسي اعتراضا منهم على غزو أوكرانيا.

ولم تكتف الدول الغربية بفرض العقوبات الاقتصادية، ولكن قامت بإرسال شحنات عسكرية إلى الجيش الأوكراني لمساعدته في الحرب ضد روسيا، حيث أعلنت الولايات المتحدة إرسال قاذفات مضادة للدبابات، كما أعلنت بريطانيا إرسال مساعدات عسكرية وتأمينها للوصول إلى الجيش الأوكراني، وغيرهما من الدول الأوروبية التي أعلنت تضامنها مع كييف ضد موسكو.

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دراسة طلب الانضمام للاتحاد الأوروبي

وبالرغم من التهديدات الروسية المستمرة للدول الحدودية معها بعدم الانضمام إلى أي حلف تابع للاتحاد الأوروبي والغرب، إلا أن كلا من أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا وقعان رسميا على طلبات بانضمامهم إلى الاتحاد الأوروبي، ويدرس الاتحاد الأن هذه الطلبات.

ومن جانبها، أعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي عبر "تويتر"، أن ممثلي الدول الأعضاء في بروكسل توصلوا إلى "اتفاق لدعوة المفوضية الأوروبية لإبداء رأي حول طلبات عضوية الاتحاد الأوروبي المقدمة من كل من أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا".

وأضافت أنه تم إطلاق إجراء مكتوب الاثنين حتى "تقر" الدول الأعضاء "مسودات الرسائل التي تطلب الحصول على رأي المفوضية الأوروبية".

كما قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عبر "تويتر": "سنناقش طلب عضوية أوكرانيا في الأيام المقبلة".

حرية التقدم لأى تحالف دولي

وفي هذا الصدد، قال الدكتور نبيل نجم الدين، المتخصص في العلاقات الدولية، إن الطلبات التي قدمتها كلا من أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا للدخول إلى الاتحاد الأوروبي ستقوم مفوضية الاتحاد الأوروبي بالبت في جراءتها.

وأضاف نجم الدين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه في خلال اليوم وأمس تعقد القمة الدورة للاتحاد الأوروبي والتي تعقد في فيرساي.

وتابع: "هذه القمة سيبدأ في مناقشة طلبات الدول التي تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والبت بها".

وأشار أن هذه الدول الثلاث المقدمين إلى الاتحاد الأوروبي دول ذات سيادة وأعضاء في الأمم المتحدة، وجزء من ممارسة السيادة هو حق الدولة في الانضمام للمنظمات الدولية، إذا أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا لهم الحق في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي له شروط لقبول عضوية الدول الراغبة للانضمام إلية، والشرط الأول هو الاستقرار السياسي في هذه الدول، والشرط الثاني أن يكون للدولة قدرات اقتصادية قادرة على إقامة دولتها، ومن ضمن الشروط إجراء إصلاحات اقتصادية لقبول الدولة.

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المخاوف الروسية من التمدد الغربي

وأوضح نجم الدين، أن الأمر في غاية التعقيد لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أن أوكرانيا والدول المتاخمة للحدود الروسية تشكل خطرا على الأمن القومي الروسي، وكان يتكلم على حلف الشمال الأطلسي الناتو وتمدده شرق أوروبا بتجاه روسيا، وأن موسكو لن تسمح باقتراب الناتو من حدوده الغربية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيمضي قدما في دراسة منح أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا صفة العضو المرشح في الاتحاد الأوروبي، وسيكون هذا الأمر جزء في عملية شد الحبل بين الغرب وروسيا.

وتابع: "لذلك فأن الاتحاد الأوروبي سيمضي قدما في خطوات وإجراءات قبول طلب هذه الدول للانضمام للاتحاد".

وعن انضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي ولما يشكله من تهديد للأمن القومي الروسي، قال نجم الدين، إن طلب انضمام الدول الثلاث إلى الاتحاد الأوروبي يزيد من التمدد والنفوذ الغربي في شرق أوروبا، ووجود الدولة تحت مظلة الاتحاد يجعلها تكون تحت الحماية من الاتحاد.

وتابع: "هذا الأمر يزيد من تعقيد المشهد ويزيد حدة الاختبار الذي يواجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن العالم الآن في مفترق طرق ومن منطلق تاريخ الحرب الباردة بين الغرب والشرق ومن منطلق الشرعية والقانون الدولي نحن الآن أمام مفترق طرق حاد"، لافتا أن الوجهه التي ستتجهها روسيا من جانب وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جانب أخر ستشكل شكل العالم ومستقبل ما يسمي بالشرعية الدولية والقانون الدولي.

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