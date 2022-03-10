الاتحاد الأوروبي: بوتين فشل في غزو أوكرانيا

قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يعتقد أنه سيغزو أوكرانيا لكنه فشل.

وقال بوريل، “كان يعتقد أنه سيفرق الحلفاء، لكنه فشل. كان يعتقد أنه سيضعف العلاقات عبر الأطلسي وفشل”.

وقال بوريل إنه بعد أن قللت الدول الأوروبية اعتمادها على صادرات الطاقة الروسية، “سنكون أكثر أمانًا. يجب أن تستهلك كميات أقل من الغاز، فالمناخ يتطلب ذلك. وللمرة الأولي، الجغرافيا السياسية والمناخ يسيران معًا”.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن هذه كانت “لحظة حاسمة بالنسبة لأوروبا ”.

وأضافت: “علينا التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي ولهذا نحتاج إلى استثمارات ضخمة في مصادر الطاقة المتجددة”.