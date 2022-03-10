روسيا تقرر حظر تصدير الطائرات والمسيرات والسيارات حتى نهاية 2022

قررت روسيا، اليوم الخميس، حظر تصدير الطائرات والمسيرات والسيارات إلى الخارج حتى نهاية عام 2022.

وكانت السلطات الروسية، قد قررت أيضا حظر تصدير الأعلاف إلى دول الاتحاد الأوروبي، ردا على العقوبات الأخيرة.

ومن ناحية أخرى، أعلن رومان ليشينكو، وزير السياسة الزراعية والغذائية الأوكراني، حظر بلاده تصدير الحبوب وغيرها من المنتجات الحيوية للخارج، والتي تعتبر هامة لإمدادات الغذاء في العالم في ظل العملية العسكرية الروسية ضد البلاد.

جاء ذلك في بيان نشر على موقع الحكومة الأوكرانية يفيد بأن الحكومة فرضت حظرا على تصدير القمح والشوفان والذرة البيضاء والقمح الأسود والسكر والماشية الحية واللحوم وغيرها من المنتجات لخارج البلاد.

ونوه ليشينكو إلى أن القرار يهدف إلى ضمان قدرة المواطنين الأوكرانيين للحصول على المواد الغذائية، وسط الأزمة الإنسانية المتزايدة في البلاد.

يذكر أن الزراعة في أوكرانيا تشكل جزءًا كبيرًا من اقتصاد البلاد، حيث قامت الدولة بتصدير ما قيمته 6 مليارات دولار من المنتجات الزراعية إلى أوروبا في عام 2020.