السلطات الروسية تغلق أجواءها قرب الحدود الأوكرانية أمام الطائرات المدنية

أعلنت سلطات الطيران الروسي عن إغلاق الأجواء قرب الحدود الروسية الأوكرانية أمام الطائرات المدنية. وقالت السلطات الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، إن إغلاق الأجواء جاء حفاظا على أمنها.

من جانبها، أشارت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن إلى أن خطاب الرئيس الروسي استفزازي يستحضر الحقب الماضية، متهمة موسكو بانتهاك سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها أمام أعين العالم.

وأضافت: "نحن هنا الآن لأننا نعتقد أن غزو روسيا لأوكرانيا وشيك ونعبر عن دعمنا الراسخ لأوكرانيا".

وقال السفير محمد بوشهاب نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "بلادنا دعت إلى خفض التصعيد وإيجاد حل سلمي للأزمة بين أوكرانيا وروسيا".

وتابع: "نؤكد على ضرورة اللجوء للحوار وتكثيف الجهود الدبلوماسية لدعم فرص السلام بين روسيا وأوكرانيا".