روسيا: الصين رفضت دعم موسكو بقطع غيار الطائرات

قال فاليري كودينوف، رئيس إدارة صلاحية الطائرات في وكالة النقل الجوي الفيدرالية، اليوم الخميس، إن الصين رفضت دعم روسيا بقطع غيار طائرات في الوقت الذي تتطلع فيه روسيا إلى الحصول على دعم بعد عقوبات صارمة على الطيران.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”، قال كودينوف إنه من المقرر حل الموقف فيما يتعلق بصيانة الطائرات وواردات قطع الغيار، بما في ذلك من خلال إعادة تصدير المكونات.

ونقلت وكالة “تاس” عن كودينوف قوله: “على حد علمي ... رفضت الصين دعمنا”، مضيفًا أن البحث سيستمر عبر دول أخرى، ربما من خلال تركيا أو الهند.

وأضاف كودينوف أن “كل شركة ستتفاوض من تلقاء نفسها”.

وأوقف أكبر مصنعي الطائرات في العالم، بوينج وإيرباص، توريد مكونات الطائرات لشركات الطيران الروسية.