الخارجية الأمريكية: ندعم جهود توثيق جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الخميس، على دعم أي مساعي دبلوماسية تسعى اليها أوكرانيا للحل، دون أي تنازلات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "بوتين يمكنه وقف خسائره من خلال السعي بنية طيبة التفاوض على حل دبلوماسي مع الاوكرانيين، وندعم جهود توثيق جرائم حرب روسية محتملة في أوكرانيا".

وأضاف: "نخشى من استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية والبيولوجية في أوكرانيا والشواهد التاريخية لاستخدامها من موسكو موجودة".

وتابع: "الحكومة الروسية اتهمت أوكرانيا وأطراف اخرى بنيتهم القيام بما قامت به مرارًا موسكو في السابق فيما يتعلق باستخدام السلاح الكيميائي".

وأشار إلى أن خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسيطرة بسرعة على أوكرانيا فشلت، وحديث روسيا عن نشاطات أمريكية بيولوجية في أوكرانيا مجرد أكاذيب.