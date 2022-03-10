الجيش الروسي يستعد لقصف خاركيف.. والقوات الأوكرانية تحذر

حذر جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الخميس، من أن الجيش الروسي يستعد لقصف مستودعات الأمونيا في مدينة خاركيف وإلقاء اللوم على القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال جهاز الأمن الأوكراني على فيسبوك: “وفقًا لبياناتنا، روسيا تستعد لتنفيذ استفزازات جديدة”.

وتابع: “أيها الغزاة، مهما تخترعوا، لن يصدقكم أحد، لا الأوكرانيون، ولا العالم المتحضر بأسره، ولا حتى مواطنيك.أنتم مرضي لارتكابكم مثل هذه الجرائم”.

ومنذ قليل، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها ستفتح "ممرات إنسانية" لإجلاء الأوكرانيين إلى روسيا.

وأوضحت الدفاع الروسية، أن الممرات الإنسانية المقترحة من أوكرانيا إلى روسيا ستفتح دون موافقة كييف.