والدة الشهيد ملازم أول محمد أشرف: لقب أم الشهيد بيديني إحساس بالفخر والعزة

قالت وفاء حسين، والدة الشهيد محمد أشرف، إن الله اصطفي نجلها ليكون في منزلة مباركة بعد الأنبياء مباشرة.

وتابعت حسين خلال حواره مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"، أن لقب أم الشهيد وحده أعطاها إحساس بالفخر والعزة والاعتزاز والكرامة، ويكفي أن الشهيد هو ثاني مرتبة بعد الأنبياء

وأوضحت:" "في أي مكان أسير فيه تكون رأسي مرفوعة لأني أم الشهيد، هي منزلة تختلف عن أي منزلة أخرى، نحن لدينا يقين كبير بالله، والعمر أنفاس يحددها الله، وما أن تنتهي الأنفاس ينتهي العمر، في أي مكان وزمان، المهم هي النهاية، أين ومتى وكيف ستكون ولا يوجد نهاية أفضل من الشهادة في سبيل الله والوطن".