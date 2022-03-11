ببدلة مقلمة .. ميريام فارس تخضع لجلسة تصوير جديدة

شاركت الفنانة ميريام فارس، متابعيها بجلسة تصوير جديدة عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ميريام فارس بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بدلة حمراء مقلمة بالأسود، واعتمدت في المكياج على الألوان التي تتناسب مع إطلالتها الجذابة، وتركت شعرها الاشقر منسدلا علي كتفيها، ونالت الصور إعجاب الكثير من محبيها ومتابعيها.



وتحرص النجمة اللبنانية ميريام فارس على الظهور بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التى تواكب الموضة وتناسب جمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها، التى تخطف بها الأنظار فى المناسبات والحفلات.



يذكر أن آخر، أعمال ميريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحا كبيرا.