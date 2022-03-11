حماقي يشارك جمهوره صورا من أحدث حفلاته.. شاهد

شارك المطرب محمد حماقي صورا مع جمهوره من أحدث حفلاته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق عليها: “الزحمة اللي مش ممكن اشبع منها”.

وتصدر النجم محمد حماقي قائمة الأكثر تداولا على "تويتر" الكويت قبيل وعقب إحيائه للمهرجان الأول والذي يتوافق مع العيد الوطني للدولة بحضور الآلاف من الجمهور الكويتي والمقيمين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية مما جعل البعض يصف المشهد قائلا: "الكويت كلها في حفل حماقي".

حضر حماقي الحفل بصحبة مدير أعماله المتتج حمدي بدر وأشعل الحفل بعدد كبير من أغنيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني وشهدت تفاعلا كبيرا مع الجمهور علي مدى أكثر من ساعتين متتاليتين وصفت بالأكثر انسجاما بين فنان ومحبيه.

وقدم حماقي أغاني "نفسي ابقي جنوا"، "أجمل يوم" " أحلى حاجة فيكي" التي أهداها للكويت وأهلها .. بالإضافة الى ، "يزلزل" ، "ما بلاش" ، " ناويها" ، " ليه بيلموني " ،"يا ستار" .. و من اغاني ألبومه الاخير "يا فاتني" قدم " لا ملامة" ، "لوهتسيب" ،"تك" ، " طالع موضة" ، "عرض مستمر" ، "ظلموني" ، " مش قادر أنسى" و"قالوا عنك" و"لا ملامة" .